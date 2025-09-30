Un gentleman a los fogones en A Coruña: del British y el Royal Albert Hall a la calle Galera

Rafa Fernández, en Anosa Taberna, local donde ahora es jefe de cocina - Javier Alborés

La experiencia vital de Rafa Fernández coincide, en gran medida, con el itinerario del viaje que cualquier operador organizaría en una visita exprés al Reino Unido. Sin embargo, su camino, aunque ha estado lleno de momentos de cine (literalmente), ha tenido más que ver con la búsqueda de oportunidades que muchos coruñeses buscaron en su día en antigua Albión. El ahora jefe de cocina de Anosa Taberna, con sólo 30 años, puede presumir de haber trabajado en lugares de tanto postín y devoción como el Museo Británico, el Royal Albert Hall o el British Film Institute, guardián de la más vasta y reconocible producción audiovisual de Europa.

Todo comenzó en 2015 cuando, con 20 años recién cumplidos y recién salido del CIFP Paseo das Pontes, dos compañeros apostaron por él para reclutarlo para una cadena de pubs que regentaban en Oxford. Allí, a las faldas de uno de los mayores patrimonios culturales y educativos del saber, comenzó de cero lo que acabaría por convertirse en un viaje maravilloso. “Me fui con el típico inglés que crees que controlas en el colegio y que, una vez allí, te das cuenta de que no tienes ni idea”, bromea. Tampoco sabía mucho más cuando, a través de la plataforma JobToday, se inscribió en una oferta para entrar en el British Museum, el Museo Británico. “Les dije la verdad, que de repostería no tengo demasiada idea, así que el día de mi cumpleaños me hicieron una prueba de dos horas para chef de partida”, recuerda. “Consistía en elaborar un entrante y un plato principal”, añade. Su propuesta gustó tanto que se quedó dos años trabajando entre faraones momificados, los restos del Partenón y todas las joyas que cada día disfrutan decenas de miles de visitantes a los que él dio de comer. “Lo disfruté mucho, porque de vez en cuando tenía un pase de personal y podía ver las exposiciones que, para otros, eran de pago”, comenta.

Rafa Fernández en el Grand Court, restaurante del British Museum -

Después de los turistas, a Rafa Fernández le tocó subir un escalón más en la siempre atractiva vida social londinense y codearse con las estrellas. Tuvo mucho que ver que su periplo continuase por Shoreditch, barrio hipster por excelencia, así como por el Royal Albert Hall (uno de los teatros más grandes del mundo) o el British Film Institute.

Celebridades

No pudieron ser más británicas las experiencias con famosos: desde dar de comer al elenco de la serie ‘Doctor Who’ al mismísimo Albus Dumbledore, el profesor de Hogwarts al que encarnaba Michael Gambon (también multipremiado por ‘Gosford Park’ o ‘El discurso del Rey’). Muchos se preguntarán qué es lo que trajo a Fernández de vuelta o si tamaña experiencia llenaba más el estómago de otros que su bolsillo. Nada más lejos de la realidad. “No me dio para ahorrar demasiado, porque disfruté y viajé mucho; cuando vives en Londres es mucho más sencillo viajar a cualquier lado del mundo”, indica.

Sin embargo, por un lado una situación familiar complicada y por otro la pandemia acabaron por traer a Rafa de vuelta a A Coruña. “Vine en febrero de 2020, un mes antes del encierro por el covid”, afirma. “Me he planteado volver, pero ahora estoy cómodo y volcado en Anosa Taberna”. Sin embargo, antes de explicar el proyecto que tiene entre manos, toca derribar un último mito: el de que en Inglaterra no se come bien. “Hay platos icónicos de la cocina británica que están muy buenos, como el sunday roast o el shepherd’s pie”, reivindica.

Nueva etapa

Ninguna de esas opciones estará disponible en Anosa Taberna, antiguo Benboa que desde antes de verano se hace un hueco en el cruce de la calle Galera con Torreiro. La cadena Alda Hoteles ha apostado fuerte por un espacio que ha reformulado su carta y que tiene en el hot dog de pulpo a la brasa su plato más exitoso.

El jefe de cocina, a pesar de su corta edad, promete aplicar la experiencia y la flema británica a un espacio que lucha por hacerse un hueco en lo que podría llamarse ‘Soho’ de A Coruña.