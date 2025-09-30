Tinho resiste y sigue en Operación Triunfo

Tinho y Guille Toledano en la Gala 2 de OT - Operación Triunfo

Este lunes fue la Gala 2 de Operación Triunfo, la tercera y última en la que participaron los 16 concursantes, pues Iván Rojo, que estaba nominado con Claudia Arenas, no consiguió los votos necesarios del público y tuvo que despedirse de sus compañeros.

El programa de este lunes comenzó con los acordes de 'It´s A Sin' de Pets Shop Boys con las voces de todos los concursantes para dar paso a las actuaciones de Claudia Arenas e Iván Rojo que, al estar nominados, cantaron en solitario.

Claudia fue la primera. Sentada al piano tocó y cantó 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega en una interpretación que emocionó a los espectadores, a Chenoa y al jurado, que habían soltado alguna que otra lágrima.

Fue el turno después de Iván Rojo, que se lanzó con 'It´s my life' de Bon Jovi, en la que hizo un guiño a Frank Sinatra. Tras su interpretación, se volvieron a abrir las votaciones para salvar a Claudia o a Iván una última vez.

El flow lo pusieron Téyou y Cristina con 'Dance Crip' de Trueno. Ambas demostraron tener mucha complicidad en el escenario y, sobre todo, supieron pasárselo bien con este tema.

Fue el turno entonces de Tinho y Guille Toledano con 'La Salvación' de Arde Bogotá. Este tema, a pesar de ser el más sencillo de esta Gala, les trajo de cabeza a ambos, asegurando que sentían morriña de sus tierras y haber pasado una semana regular por esto.

Tras la actuación, el propio grupo quiso felicitarles a través de las redes sociales.

Tras todas las actuaciones, fue el momento de conocer quién sería el primer expulsado de Operación Triunfo 2025. Con un 84% de los votos, Chenoa anunciaba que la persona que debía seguir en la Academia fuera Claudia Arenas.

Tras conocerse que Iván debía abandonar la Academia, llegó el momento de que la gallega Mirian Rodríguez anunciase el favorito de la semana. Guille Toledano, compañero de Tinho en la Gala, se alzó con el título.

Llegaron las valoraciones del jurado y de Tinho no tuvieron más que buenas palabras por su actuación, lo que le llevó a cruzar la pasarela directamente.

Tras evaluar a los 15 concursantes, Max, Salma, María Cruz y Crespo quedaron en manos de los profesores y los compañeros, que salvaron a Crespo y a María, respectivamente, quedando nominados Salma y Max.

Este martes conoceremos las canciones de la Gala 3, en la que se irá el segundo expulsado de esta edición.