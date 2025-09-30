Suspendido el concierto de Andy y Lucas previsto para este domingo en A Coruña

Andy y Lucas - EC

El esperado concierto de Andy & Lucas, programado para este domingo dentro de su gira de despedida «Nuestros últimos acordes», ha sido suspendido, según ha confirmado la organización en un comunicado oficial. Por el momento, no se han especificado los motivos de la suspensión, aunque se espera que en los próximos días se informe sobre una posible nueva fecha o el procedimiento para la devolución de las entradas.

Esta cancelación ha causado gran decepción entre los fans, especialmente por tratarse de una de las últimas oportunidades para ver al dúo gaditano sobre los escenarios.

Considerados una de las parejas artísticas más populares de España, Andy y Lucas han marcado a toda una generación con canciones convertidas en himnos como "Tanto la quería", "Celos", "Son de amores" o "Y en tu ventana". Su música, una fusión de pop, rock y flamenco, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo.

La organización pide comprensión al público y asegura que está trabajando para resolver esta situación lo antes posible.