Nace A Coruña pola Paz, una plataforma en contra de la guerra y a favor de los derechos sociales

Asociación A Coruña pola Paz -

La plataforma A Coruña pola Paz se presentó este martes en un acto celebrado en el local de la Asociación Vecinal Oza - Gaiteira - Os Castros, marcando el inicio de un frente común para reclamar un mundo más justo, solidario y libre de violencia.

La nueva plataforma, que se declara abierta y diversa, nace con el objetivo de elevar la voz de la ciudadanía coruñesa en contra de todas las guerras, frente a la lógica belicista actual.

Amplio Apoyo y Llamamiento a la Unidad

El acto de presentación contó con la asistencia de representantes de más de una decena de colectivos y organizaciones sociales y políticas, de las más de treinta que la constituyen, subrayando la transversalidad de la iniciativa. Entre los asistentes se encontraban: Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, las A.V. "Os nosos lares" (Palavea-Santa Xema-Ponte da Pasaxe), Oza - Gaiteira - Os Castros, Os Anxos, y A Barcarola - Catro Camiños, así como Unión Comarcal CC.OO., Sindicato Labrego Galego, Podemos Coruña y BNG A Coruña.

El portavoz de la plataforma, tras presentar la iniciativa, hizo hincapié en la urgencia de construir unidad en la lucha contra las guerras, cuestionando el relato dominante y rechazando la escalada belicista que amenaza el presente y el futuro.

Denuncia y Reivindicaciones Clave

El manifiesto de A Coruña pola Paz denuncia explícitamente:

El genocidio en Palestina y la guerra de agresión en Ucrania , además de los más de 50 conflictos armados en el mundo.

, además de los más de 50 conflictos armados en el mundo. La escalada belicista de la campaña ReArm Europe , que invierte miles de millones en muerte mientras se desmantela el estado del bienestar.

, que invierte miles de millones en muerte mientras se desmantela el estado del bienestar. El negocio armamentístico y la expansión agresiva de la OTAN.

Frente a esta situación, la plataforma exige:

Diálogo y diplomacia,

la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN),

(TPAN), el fomento de la cultura de paz y no violencia , y

, y la protección y ampliación del gasto social.

El portavoz subrayó que en las actuales circunstancias económicas no se debe tirar el dinero en guerras, sino que es vital "volcar todos los recursos para defender la vida".

Próxima movilización y vía institucional

La plataforma anunció su primera gran movilización con motivo del Día de la No Violencia (2 de octubre): la Marcha de la Paz y la No Violencia Activa.

La marcha saldrá el próximo sábado 4 de octubre a las 19:00 h desde la Paloma de la Paz de la Plaza de Pontevedra hasta la Torre de Hércules, con un carácter de celebración reivindicativa.

Finalmente, recordó que en su día el Ayuntamiento de A Coruña declaró el 2 de octubre como Día de la No Violencia Activa en la ciudad y que se solicitó a todos los grupos municipales una declaración institucional basada en el manifiesto de A Coruña pola Paz para el pleno de esta semana.

A Coruña pola Paz es un lugar de encuentro para reconstruir el tejido social y hace un llamamiento a la ciudadanía a salir a las calles y defender los derechos de todas las personas.