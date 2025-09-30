Los hosteleros acusan al Ayuntamiento de A Coruña de "turismofobia" por la nueva tasa

Reunión de hosteleros con la conselleira de Medio Ambiente - Javier Alborés

El presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, Héctor Cañete, asegura que la actitud del Ayuntamiento "ronda un poquito la turismofobia". Cañete se refiere a la tasa turística, contra la que se posiciona el sector. De hecho, han presentado un recurso contra ella en el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG).

Cañete hizo estas declaraciones durante una reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para valorar la campaña de reducción del desperdicio alimentario. La cita tuvo lugar en el Asador Coruña.

Los hosteleros, hoteleros y cruceros están juntos en su rechazo a la tasa turística. "No hay presión turística suficiente en A Coruña y Galicia para su implantación", insiste Cañete. Los colectivos se basan en unos informes de la Universidad de Santiago para alegar que la tasa se ha implantado de una manera jurídicamente incorrecta, por eso piden que el TSXG la suspenda cautelarmente.

La tasa entró en el lunes. El importe es de 1 a 2,5 euros por persona y noche y la recaudación se dedicará en un 80% a inversiones relacionadas (turismo sostenible, socorrismo, seguridad y limpieza. Cañete asegura que "la implantación de la tasa es recaudatoria" y reconoce falta de interlocución entre el sector y el Ayuntamiento.