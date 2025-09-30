La Xunta abrirá Xuxán a más cooperativas que construyan en régimen de propiedad
Esperan que todas las viviendas públicas de este barrio de A Coruña se acaben en 2028
Sin importar cuándo suba el precio, los gallegos quieren ser propietarios de sus casas, incluso si estas son viviendas de protección social. La conselleira de Vivenda María Martínez recordó que se está modificando el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para que se pueda construir en Xuxán viviendas en terrenos antes destinados a uso comercial. Una vez finalice el trámite, lo que la conselleira espera que ocurra a principios de año, se podrá construir 500 viviendas más, no solo pública, sino promovida por cooperativas en régimen de propiedad, además de alquiler. Todas las viviendas sociales podrían estar finalizadas para 2028.
Allegue, lo puso de manifiesto durante la visita que realizó hoy a Someso, donde están construyendo dos nuevos bloques de viviendas sociales: Mirador do Ézaro y Terraza do Ézaro. Las 177 familias que son socias de ambas cooperativas (97 y 89 familias, respectivamente), lo que siempre es difícil en los brutales incrementos de coste y dificultades técnicas, agradecieron la ayuda a la Xunta. "Es una excelente decisión ayudara las cooperativas de compraventa porque lo necesitamos", señalaron. En total, se están construyendo 630 viviendas protegidas por toda Galicia. "Sigue siendo una aspiración casi universal de las personas, acceder a una vivienda en propiedad, por lo que le pedimos que habiliten más suelo público para ello", comentó el portavoz.
"No se trata solo de construir vivenda, ou de habilitar solo, senon de incentivar o sector, oprque é unha labor entre todos", explicó Allegue, que recuerda que se ha habilitado una línea de ayudas al régimen del plan estatal. "Os cooperativistas tamén queren ser propietarios. A línea de axudas está a punto de esgotarse pero en réxime de alugueiros apenas temos solicitudes", apuntó.