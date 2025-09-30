La Semana de la Arquitectura homenaje los espacios públicos de A Coruña: plazas y parques

Plaza de Maria Pita - Quintana

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz gallego, presentó hoy la VI Semana de la Arquitectura, como siempre con la colaboración de la Escuela de Arquitectura y la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). El tema elegido este año es "la ciudad de lo público" y propone un análisis de la urbe a través de sus lugares más emblemáticos, como la plaza de María Pita hasta los más recientes de recuperación de espacios.

Este año la novedad es la celebración del festival Atmósfera, que se presentará en detalle la semana que viene. Con el concejal se encontraban Antonio Río, el organizador, y Miguel Abelleira, director de la Escuela de Arquitectura. Abelleira explicó que se trata de entender el espacio público por el que se transita a diario y evidenciar que los de A Coruña son de una categoría excepcional.

Por su parte, Río explicó que se focalizan en espacios que son estancias: plazas y parques. De hecho, habrá un aula abierta en el Parque Europa: "De espacios industriales a parques urbanos" y contará con el autor del ajardinamiento del parque. También habrá rutas guiadas por los jardines de Méndez Núñez".

Programa Semana Arquitectura - EC

La Semana ofrece también una exposición sobre parques públicos de los últimos 50 años. El programa lo cerrará el grupo de Viviendas María Pita por parte de sus autores.