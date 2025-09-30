La histórica alianza vecinal para unas fiestas de barrio en A Coruña

Uno de los instantes musicales de las fiestas de A Cubela, en el parque de Oza | Carlota Blanco - EC

Son los marcos de los barrios de A Coruña un objeto de debate que, en ocasiones, es mejor dejarlo de lado. Como dicen algunos vecinos del entorno, “como nos pongamos a reivindicar el antiguo Ayuntamiento de Oza y sus límites, puede abarcar media A Coruña”. Sin embargo, en ocasiones esas fronteras subjetivas u opinables sirven para inicativas inéditas y llamadas a sumar, como es el ejemplo de la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores y la Asociación Oza-Gaiteira-Os Castros. Ambas entidades colaboraron de forma activa para reactivar las celebraciones en A Cubela, donde ni los más veteranos del lugar recordaban haber disfrutado de unas fiestas.

A la agrupación presidida por Paulo Sexto le toca velar por los intereses de tres zonas ampliamente pobladas y con realidades muy diversas. Además, la actual normativa municipal para la concesión de subvenciones permite solicitar ayudas para un par de eventos al año. Con las celebraciones de A Gaiteira y Os Castros, faltaba hacer justicia al nombre y llenar el parque de Oza de vecinos de A Cubela. “Considerábamos que era dejar una parte del ámbito de actuación sin nada, así que entre la asociación y lo que sacamos de la barra pudimos pagar ese tercer evento que no nos correspondía”, dice Sexto. “Las fiestas de A Cubela se hacían años atrás y nosotros siempre apostamos por recuperar esas viejas tradiciones”, añade.

Reivindicación

La Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores es, según palabras de Paulo Sexto, una entidad a la que guarda especial cariño por motivos presentes e históricos. “Estamos hermanados, como somos todos de la parroquia de Santa María de Oza puede decirse que colaboramos por un motivo”, subraya. Por su parte, David Pujades, la cabeza visible en el Barrio de las Flores, no dudó un segundo en prácticamente encadenar la resaca del Flores Rock con la participación activa en los eventos del parque de Oza. “Fue una pequeña colaboración con hostelería ambulante y, parte de esos ingresos, se dedicaron a los gastos correspondientes”, indica.

Los vecinos de Oza, y también los de A Gaiteira y Os Castros, comparten, además de antiguo ayuntamiento, un anhelo de cara al futuro: mantener ese vínculo. “Queremos seguir trabajando con la empresa de eventos de David Pujades, hacer un equipo de colaboración. Sumar es mejor que separar”, dicen.

Por otra parte, tanto el éxito de participación como el ejemplo de sintonía entre asociaciones tiene también un carácter reivindicativo, con el objetivo de que una entidad que abarca tres barrios pueda solicitar una subvención para cada uno de ellos. El Ayuntamiento de A Coruña también corrió con parte de la responsabilidad organizativa en las fiestas de A Cubela a través de la concejalía de Cultura y Turismo, y se muestra abierto a estudiar este caso.