La avenida de A Sardiñeira se abre al tráfico tras meses en obras

Avenida de A Sardiñeira, hoy - Carlota Blanco

La avenida de A Sardiñeira ya está abierta al tráfico. Poco antes de las dos de la tarde se completaron los trabajos para renovar la calzada de la vía que dará acceso a la futura estación de autobuses, donde se ven las nuevas aceras y el carril bici. Ha costado 1,6 millones de euros financiados con fondos Next Generation.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, aclaró que “a reurbanización da avenida xa está na súa fase final e, tras varios días de actuacións no pavimento, vimos de habilitar a circulación de vehículos para facilitar o tránsito no barrio dos Mallos e a contorna da futura estación intermodal”.

Además de renovar el firme, se pintó y señalizó, tanto en la avenida como en las calles interiores de Os Mallos para mejorar la circulación en Mariana Pineda, Francisco Catoira, Borrallón y San Rosendo, donde se han cambiado los sentidos. “A intermodal vai ser un revulsivo clave para Os Mallos e a Sardiñeira, mais tamén suporá un punto de inflexión en materia de mobilidade para a cidade no seu conxunto", añadió Díaz.

Además de su contribución a la propia intermodal, el Gobierno local invierte cinco millones de euros en la urbanización del entorno. Una parte importante se lo lleva el nuevo viario que conectará coa avenida de Arteixo (2,2 millones), así como las mejoras que se están ejecutando en la avenida de Os Mallos, de un millón de euros.