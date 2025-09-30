Mi cuenta

A Coruña

Iván Ferreiro actuará en el Coliseum de A Coruña en mayo de 2026

Dani Martín, Viva Suecia, Celtas Cortos o Pablo Alborán también actuarán en la ciudad el año que viene

Omar Bello
30/09/2025 20:44
Iván Ferreiro ya presentó su viral villancico en el Palacio de la Ópera
Iván Ferreiro ya presentó su viral villancico en el Palacio de la Ópera - Carlota Blanco

El calendario de conciertos en A Coruña va tomando forma. A las fechas ya confirmadas en la ciudad de Dani Martín, Celtas Cortos, Pablo Alborán o Viva Suecia, se ha sumado un nuevo nombre: Iván Ferreiro también actuará el año que viene en la urbe herculina. 

La cita será el próximo 9 de mayo en el Coliseum. El artista de Nigrán repasará sus 35 años de trayectoria en su gira 'Hoy x ayer', que le llevará por diferentes puntos de la geografía nacional en los próximos meses.

Las entradas para este evento saldrán a la venta el jueves día 2 de octubre a las 12.00 horas. 

