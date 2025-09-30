Hijos de Rivera refuerza su apuesta por la innovación con el lanzamiento de Amara Brava Spritz

Amara Brava - Cedida

Corporación Hijos de Rivera anuncia la incorporación de Amara Brava Spritz a su portfolio, una propuesta innovadora que refuerza la posición de la compañía en la categoría de bebidas ready to drink. Con este lanzamiento, la marca entra de lleno en el universo spritz, una de las tendencias de mayor crecimiento en el mercado global, vinculada tanto al momento social del aperitivo y el afterwork como a experiencias de consumo versátiles y actuales.

El Amara Brava Spritz destaca por su frescura, la fusión de ingredientes inesperados y un carácter propio, lo que lo convierte en una opción ideal para diferentes ocasiones sociales.

“Con este lanzamiento damos un paso más en el compromiso de nuestra compañía y de nuestros equipos con la innovación. Queremos ofrecer a los consumidores experiencias de calidad, que vayan más allá de lo convencional y que conviertan cada ocasión en única, reforzando nuestra competitividad en un mercado cada vez más dinámico”, afirma Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

La nueva bebida se presenta en dos formatos que se adaptan a distintos momentos de consumo:

• Botella de 75 cl, pensada para compartir.

• Formato individual de 20 cl, perfecto para quienes buscan una experiencia personal.

Amara Brava Spritz ya está disponible en los canales de HORECA, alimentación y conveniencia a nivel nacional, así como en la plataforma online Bigcrafters, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de disfrutarlo tanto en locales de hostelería como en entornos más domésticos.