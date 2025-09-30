El coche volcado hace 25 años en Feáns - Pedro Puig

Feáns registró hace 25 años un espectacular accidente de circulación en el que, por suerte, la conductora pudo abandonar el vehículo por su propio pie pese a que el coche que pilotaba volcó. Fue uno de los temas de los que informó El Ideal Gallego en su edición del 30 de septiembre de 2000, el día después de que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, inaugurara las nuevas instalaciones deportivas de San Diego. Hace 50 años se clausuraba en el Xalo la primera edición del Curso de Salvamento en Montaña. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el periódico comunicaba el fichaje de Julián Cuenca por el Deportivo. Hace cien años, a estas alturas de 1925, el obispo de Camagüey era recibido en el palacio de María Pita.

Sábado, 30 de septiembre de 2000 - ARCHIVO

Hace 25 años | Vuelca en Feáns un coche cuya conductora pudo salir por su propio pie

Una joven de 24 años resultó ilesa a pesar de sufrir un espectacular accidente al volcar su coche, que quedó boca abajo, cuando circulaba en la tarde de ayer, 29 de septiembre de 2000, por la carretera que conduce hacia el cementerio de Feáns. El siniestro de produjo a las 17.00 horas, cuando el Seat Ibiza con matrícula C-9025BW se salió de la calzada en una curva, a la altura del camposanto municipal, chocó contra un talud de tierra y volcó. Mónica C.M., que llevaba el cinturón de seguridad puesto, pudo salir por su propio pie, aunque se quejaba de un fuerte dolor en el pecho. La joven fue trasladada poco después por una ambulancia de la Cruz Roja al centro hospitalario Juan Canalejo.

Por otra parte, el alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, inauguró ayer las instalaciones deportivas del parque de San Diego. Vázquez aseguró que este tipo de infraestructuras son las que dan calidad de vida a los ciudadanos. El consistorio invirtió en las nuevas dependencias alrededor de mil millones de pesetas. Mientras tanto, patronal y sindicatos no lograron cerrar un acuerdo que permitiera desconvocar la huelga del transporte de viajeros por carretera, que ya dura doce días.

Martes, 30 de septiembre de 1975 - ARCHIVO

Hace 50 años | Clausurado en el Xalo el primer Curso de Salvamento en Montaña

El pasado domingo, 28 de septiembre de 1975, fue clausurado el primer Curso de Salvamento en Montaña, organizado conjuntamente entre la Enam gallega y la Sociedad Ártabros de La Coruña, y que fue dirigido por Antonio Fernández Pena. A dicho curso han asistido cincuenta montañeros de la región. En la jornada del domingo se desarrollaron clases prácticas, en el pueblo de Castelo, al pie del monte Xalo, de utilización de camillas, técnicas de progresión por cuerdas y de ascenso y descenso por escalas. Asimismo, el directivo de Ártabros doctor Juan Bort dio una charla sobre primeros auxilios. Posteriormente, los montañeros se trasladaron al Petón del Xalo.

Además, por primera vez en mucho tiempo, una recepción municipal ha estado amenizada por una coral folklórica. En esta ocasión ha sido la polifónica Follas Novas, que preside el concejal Laredo Verdejo, que sustituyó en el cargo al ahora presidente de la Diputación, don Lino Rodríguez Madero. Se dio la circunstancia de que ambos se encontraban presentes en la actuación de la coral, durante la recepción a los congresistas de las jornadas de asesores fiscales.

Sábado, 30 de septiembre de 1950 - ARCHIVO

Hace 75 años | El madrileño Cuenca firma dos años con el Deportivo

Tras activas gestiones, ya que varios clubs –entre ellos, el Zaragoza y el Málaga– pretendían el fichaje del madrileño Cuenca, el Deportivo ha llegado a un acuerdo con el, hasta ahora, jugador del Atlético de Madrid. Ayer, 29 de septiembre de 1950, quedó en la capital de España formalizado el contrato, por el cual Julián Cuenca, de 26 años y nacido en el Puente de Vallecas, se compromete por dos temporadas con el club coruñés.

Cuenca se incorporará inmediatamente al Deportivo, ya que se encuentra completamente entrenado y dispuesto para jugar en cuanto se le ordene. Seguramente esperará a que los blanquiazules regresen de Málaga para, a su paso por Madrid, coger el autocar que lo conduzca hasta La Coruña. Cuenca empezó a jugar en el Mediodía madrileño y con 19 años lo fichó el Atlético, con el que ha sido campeón de Copa y de Liga.

Miércoles, 30 de septiembre de 1925 - ARCHIVO

Hace 100 años | El Obispo de Camagüey, recibido en María Pita

Ayer, 29 de septiembre de 1925, el señor Obispo de Camagüey celebró la santa misa en la iglesia parroquial de San Jorge. Después visitó el Ayuntamiento, donde fue recibido por el concejal señor Piñeiro, quien le acompañó en su recorrido por las distintas dependencias del edificio, el cual elogió el señor Obispo. También estuvo en el Consulado de Cuba, en la residencia de los Padres Jesuitas y en El Ideal Gallego.

En otro orden de cosas, un periódico regional publicó de su corresponsal en la Corte, y por telégrafo, la noticia del fallecimiento del presidente del Centro Gallego de La Habana, señor Pego, quien afortunadamente goza de excelente salud y es en la actualidad nuestro ilustre huésped. El señor que falleció en Madrid fue presidente y secretario de dicho Centro y se llamaba don Pascual Aenlle y Aguiar.