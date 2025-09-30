Gadis activa la campaña "Alimenta la amistad"en apoyo a 79 protectoras de animales

Campaña 'Alimenta la amistad' de Gadis - Cedida

Supermercados Gadis pone en marcha la séptima edición de su campaña solidaria “Alimenta la amistad”, una acción de apoyo directo a 79 protectoras de animales que trabajan por el bienestar de perros y gatos en situación de abandono. Del 1 al 12 de octubre, los clientes podrán colaborar donando alimentos y productos de higiene en los puntos habilitados en 202 establecimientos de la cadena en Galicia y Castilla y León, o mediante aportaciones económicas al pasar por caja.

Esta campaña se ha consolidado como una de las principales acciones dentro del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis desde su lanzamiento en 2019. A lo largo de sus seis ediciones anteriores, la iniciativa ha permitido entregar más de 400.000 kilos de ayuda solidaria gracias a la implicación de los clientes. Red de apoyo a protectoras locales

Las donaciones se distribuirán entre asociaciones de protección animal de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora. Esta red de entidades es clave para ofrecer cuidados, alimentación y refugio a miles de animales abandonados cada año.

La campaña fue presentada por Melisa Pagliaro, directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, y Lucía Santos, coordinadora de RSC, junto a representantes de dos de las asociaciones participantes: María José López, gerente de la Asociación Micos, y Sonia Santiago, secretaria de Xuntos As Mariñas, quienes agradecieron el respaldo continuo de la compañía. Compromiso con el bienestar animal

“Alimenta la amistad” se enmarca en la celebración del Día Mundial de los Animales, que se conmemora cada 4 de octubre con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de proteger a los animales y promover su bienestar. Con esta acción, Gadis reafirma su compromiso con causas sociales y ambientales, al tiempo que impulsa la adopción responsable.