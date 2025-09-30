Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Francisco Miguel recibe la visita de su familia en la Casares Quiroga

Los descendientes admiraron los dibujos del pintor asesinado en 1936

Víctor Seoane
30/09/2025 13:23
Los familiares de Francisco Miguel, esta mañana, delante de una obra del artista coruñés
Los familiares del pintor coruñés Francisco Miguel que estos días visitan a A Coruña con motivo del entierro y de los homenajes a su ancestro vivieron esta mañana otro momento especial. Acudieron a la casa-museo Casares Quiroga, situada en la calle Panaderas, y dedicada tanto al que fue presidente del consejo de ministros en la II República, Santiago Casares Quiroga, como a su hija, la actriz María Casares.

No por casualidad en el bajo del inmueble se expone la muestra ‘Francisco Miguel Fernández Díaz. 1897-1936’, que consta de cuarenta dibujos propiedad del Ayuntamiento de A Coruña realizados por el artista asesinado en 1936.

El director del área de Cultura, Uxío Novo Rey, y Carmen Rodeja, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recibieron a los familiares en la casa-museo. También acudieron al encuentro el poeta carballés Miguel Anxo Fernán-Vello, que encabezó el lunes la comitiva fúnebre que portó en San Amaro la caja con los restos mortales de Francisco Miguel, y el artista lucense Ignacio Pardo.

Tumba de Francisco Miguel.jpg

Francisco Miguel yace en San Amaro tras 87 años en una fosa común

Más información

Los familiares, procedentes unos de California y otros de México, fotografiaron varias de las obras y también posaron ante ellas. A continuación, una responsable de la casa-museo les hizo una visita guiada por la instalación.

La muestra, que se abrió el pasado 3 de septiembre, se clausura hoy.

