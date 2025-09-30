Francisco Miguel recibe la visita de su familia en la Casares Quiroga
Los descendientes admiraron los dibujos del pintor asesinado en 1936
Los familiares del pintor coruñés Francisco Miguel que estos días visitan a A Coruña con motivo del entierro y de los homenajes a su ancestro vivieron esta mañana otro momento especial. Acudieron a la casa-museo Casares Quiroga, situada en la calle Panaderas, y dedicada tanto al que fue presidente del consejo de ministros en la II República, Santiago Casares Quiroga, como a su hija, la actriz María Casares.
No por casualidad en el bajo del inmueble se expone la muestra ‘Francisco Miguel Fernández Díaz. 1897-1936’, que consta de cuarenta dibujos propiedad del Ayuntamiento de A Coruña realizados por el artista asesinado en 1936.
El director del área de Cultura, Uxío Novo Rey, y Carmen Rodeja, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recibieron a los familiares en la casa-museo. También acudieron al encuentro el poeta carballés Miguel Anxo Fernán-Vello, que encabezó el lunes la comitiva fúnebre que portó en San Amaro la caja con los restos mortales de Francisco Miguel, y el artista lucense Ignacio Pardo.
Los familiares, procedentes unos de California y otros de México, fotografiaron varias de las obras y también posaron ante ellas. A continuación, una responsable de la casa-museo les hizo una visita guiada por la instalación.
La muestra, que se abrió el pasado 3 de septiembre, se clausura hoy.