Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Esta es la canción de Tinho para la Gala 3 de Operación Triunfo

Salma y Max son los nominados de esta semana

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
30/09/2025 16:28
Tinho en la Gala 3 de OT
Tinho en la Gala 3 de OT - Operación Triunfo

Nueva semana y nuevo reparto de temas. La sala de ensayos de la Academia de Operación Triunfo reunió a los 15 concursantes, Noemí Galera y Manu Guix para dar comienzo al reparto de temas de la Gala 3 de OT 2025.

El próximo lunes el programa abrirá con los concursantes cantando 'Será porque te amo', de Ricchi e Poveri. Los triunfitos se mostraron emocionados ante la elección de los profesores.

Los dos nominados, Salma y Max, fueron los primeros en recibir el book con su canción, que escogieron ellos mismos al ser los nominados de esta semana. Max cantará 'Tu Refugio' de Pablo Alborán y Salma interpretará 'Lo saben mis zapatos' de Pablo López.

Esta semana, el coruñés Tinho estará acompañado en el escenario por Crespo, con quien cantará 'El único' de Ca7riel y Paco Amoroso. Ambos concursantes se abrazaron y celebraron poder cantar juntos. 

Las otras actuaciones son: 

  • Guille y Judit: 'Don´t Leave Me This Way' de Thelma Houston y The Communards.
  • Claudia Arenas y Olivia: 'Messy' de Lola Young.
  • María Cruz, Lucía y Cristina: 'Training Season' de Dua Lipa.
  • Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar' de La Casa Azul, Solea Morente y Las Negris.
  • Laura Muñoz y Carlos: 'Noche en vela' de Guaraná y Alba Reche.

La Playlist de esta semana

Te puede interesar

Una pausa en el otoño para escuchar lo que el alma susurra

Retos emocionales que llegan con el otoño
Redacción
Imagen de la nueva unidad del Centro de Saúde de Cambre

Sanidade abre una unidad de salud bucodental en O Temple
Lucía Tenreiro
Avenida de A Sardiñeira, hoy

La avenida de A Sardiñeira se abre al tráfico tras meses en obras
Abel Peña
Tinho y Guille Toledano en la Gala 2 de OT

Tinho resiste y sigue en Operación Triunfo
Andrea López Ramos