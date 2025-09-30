Esta es la canción de Tinho para la Gala 3 de Operación Triunfo
Salma y Max son los nominados de esta semana
Nueva semana y nuevo reparto de temas. La sala de ensayos de la Academia de Operación Triunfo reunió a los 15 concursantes, Noemí Galera y Manu Guix para dar comienzo al reparto de temas de la Gala 3 de OT 2025.
El próximo lunes el programa abrirá con los concursantes cantando 'Será porque te amo', de Ricchi e Poveri. Los triunfitos se mostraron emocionados ante la elección de los profesores.
Los dos nominados, Salma y Max, fueron los primeros en recibir el book con su canción, que escogieron ellos mismos al ser los nominados de esta semana. Max cantará 'Tu Refugio' de Pablo Alborán y Salma interpretará 'Lo saben mis zapatos' de Pablo López.
Esta semana, el coruñés Tinho estará acompañado en el escenario por Crespo, con quien cantará 'El único' de Ca7riel y Paco Amoroso. Ambos concursantes se abrazaron y celebraron poder cantar juntos.
Las otras actuaciones son:
- Guille y Judit: 'Don´t Leave Me This Way' de Thelma Houston y The Communards.
- Claudia Arenas y Olivia: 'Messy' de Lola Young.
- María Cruz, Lucía y Cristina: 'Training Season' de Dua Lipa.
- Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar' de La Casa Azul, Solea Morente y Las Negris.
- Laura Muñoz y Carlos: 'Noche en vela' de Guaraná y Alba Reche.