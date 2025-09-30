Esta es la canción de Tinho para la Gala 3 de Operación Triunfo

Tinho en la Gala 3 de OT - Operación Triunfo

Nueva semana y nuevo reparto de temas. La sala de ensayos de la Academia de Operación Triunfo reunió a los 15 concursantes, Noemí Galera y Manu Guix para dar comienzo al reparto de temas de la Gala 3 de OT 2025.

El próximo lunes el programa abrirá con los concursantes cantando 'Será porque te amo', de Ricchi e Poveri. Los triunfitos se mostraron emocionados ante la elección de los profesores.

Los dos nominados, Salma y Max, fueron los primeros en recibir el book con su canción, que escogieron ellos mismos al ser los nominados de esta semana. Max cantará 'Tu Refugio' de Pablo Alborán y Salma interpretará 'Lo saben mis zapatos' de Pablo López.

Esta semana, el coruñés Tinho estará acompañado en el escenario por Crespo, con quien cantará 'El único' de Ca7riel y Paco Amoroso. Ambos concursantes se abrazaron y celebraron poder cantar juntos.

Las otras actuaciones son:

Guille y Judit: 'Don´t Leave Me This Way' de Thelma Houston y The Communards.

'Don´t Leave Me This Way' de Thelma Houston y The Communards. Claudia Arenas y Olivia: 'Messy' de Lola Young.

'Messy' de Lola Young. María Cruz, Lucía y Cristina: 'Training Season' de Dua Lipa.

'Training Season' de Dua Lipa. Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar' de La Casa Azul, Solea Morente y Las Negris.

'Vamos a olvidar' de La Casa Azul, Solea Morente y Las Negris. Laura Muñoz y Carlos: 'Noche en vela' de Guaraná y Alba Reche.

La Playlist de esta semana