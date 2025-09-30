Espacio Coruña.jpg - Cedida

Espacio Coruña continúa consolidando su estrategia de reposicionamiento y diversificación con la incorporación de diez nuevas empresas que ya operan o lo harán en las próximas semanas. Estas nuevas incorporaciones, que suman cerca de 4.000 metros cuadrados, refuerzan el modelo de usos múltiples del centro, donde conviven comercio, ocio y servicios profesionales.

Los nuevos negocios que se han unido al ecosistema de ESPACIO Coruña abarcan sectores como la tecnología, construcción, interiorismo, educación, cultura, música y hostelería, lo que reafirma el atractivo del centro para empresas de perfiles muy diversos. Además, el centro se encuentra en negociaciones avanzadas con varias compañías que ocuparán otros 2.200 metros cuadrados adicionales, reflejo del creciente interés empresarial por este espacio.

“La incorporación de estas empresas supone un paso clave en la consolidación de nuestro modelo. ESPACIO Coruña se está convirtiendo en un espacio de referencia en la ciudad, donde conviven actividades muy diversas que generan valor añadido tanto para las empresas que apuestan por abrir su negocio aquí como para los usuarios que nos visitan”, afirma Eva Rodríguez Peña, gerente de ESPACIO Coruña. Un ecosistema empresarial en expansión

Las nuevas empresas que se han establecido recientemente en ESPACIO Coruña son:

CIE: soluciones TIC especializadas en infraestructuras de red, centros de datos y comunicaciones críticas.

Firmatel: telecomunicaciones, informática, marketing y eficiencia energética.

Dorseran: reformas y mantenimiento de activos inmobiliarios.

Savia Espacios: diseño de interiores y mobiliario.

Campus Educa: academia especializada en oposiciones docentes.

Studio Punto Cero: centro de danza contemporánea.

Dokka Comics: librería especializada en manga, cómic, literatura infantil y juegos de mesa.

Local Ensayo: salas de ensayo para grupos musicales.

Grupo Sampaio: operador de cervecerías y restaurantes.

OFV Representaciones: comercialización de marcas de electrodomésticos. Un modelo consolidado y dinámico

Con más de 20.000 m² ocupados actualmente, Espacio Coruña alberga una oferta variada con operadores consolidados como Mercadona, Tedi, Yelmo Cines o el gimnasio Evofit. A estos se suman empresas de sectores como el juego (Luckia), inmobiliaria (Garanty Home, Domos Estate), ingeniería (Pedro Cagiao), construcción (Koncreta), veterinaria (Vetter) y tratamiento de aguas (Unaqua).

En el ámbito gastronómico, el centro cuenta con restaurantes como Torrentery, Cojonuditos, Konoha Sushi y nuevos espacios en fase de apertura. En formación, destacan El Laboratorio, Mukina y el Club Ajedrez Coruña.

“La presencia de nuevos negocios y oficinas no solo diversifica la oferta, sino que dinamiza el centro en su conjunto. La actividad diaria generada por trabajadores y visitantes impulsa directamente a operadores clave y mejora la experiencia global para todos”, añade la gerente del centro. Un referente en transformación urbana

ESPACIO Coruña se posiciona como un proyecto pionero y en constante evolución en A Coruña. Gracias a su modelo mixto, su ubicación estratégica en el barrio de Someso y su capacidad de adaptación, el centro continúa atrayendo a empresas innovadoras y contribuyendo activamente al desarrollo económico y social de la ciudad y su área metropolitana.