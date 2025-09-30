El Cuarteto Atlántico de la Sinfónica de Galicia actúa en la escuela Pablo Picasso

Concierto solidario de la ensemble de violines de la OSG - Javier Albores

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) encara el comienzo de octubre inmersa en su ciclo de conciertos solidarios por toda la ciudad. Este miércoles, los diferentes grupos de cámara de la formación orquestal se repartirán por espacios como la escuela Pablo Picasso, donde actuará a las 18.00 horas el Cuarteto Atlántico.

La OSG expande su música por la ciudad con 20 conciertos solidarios Más información

Lactividad ya comenzará por la mañana. A las 12.00 horas, la violinista Lilia Chirilov dará un recital cerrado para usuarios del centro ocupacional Pascual Veiga. Ya por la tarde, el Dúo Walker interpretará, en la Fundación Adcor, obras de Mozart y Beethoven, mientras que el Dúo Ibáñez-Sanz hará lo propio con Hernes Luaces. A las 18.00, la residencia Torrente Ballester acogerá otro concierto cerrado de la ensemble Clásico y Barroco. Tres conciertos abiertos clausurarán la jornada: la Orphelion Ensemble a las 19.00 en la Luis Seoane, el grupo Siglo XXI hará lo propio a la misma hora en Belas Artes y el cuarteto Schubert, a las 19.30 en Afundación.