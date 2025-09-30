Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Diego González Rivas defiende la sanidad pública en La Revuelta

El coruñés conectó por videollamada desde Sierra Leona en el programa de David Broncano

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
30/09/2025 18:00
Diego González Rivas en La Revuelta
Diego González Rivas en La Revuelta - RTVE

El cirujano coruñés conectó por primera vez en la segunda temporada de La Revuelta, el programa dirigido por David Broncano en La 1 de RTVE, para presentar su unidad móvil en Sierra Leona.

Diego se encuentra en Kono, un pueblo que no está previsto de unidades médicas, por lo que decidió movilizarse con su fundación y este lunes ya estaban atendiendo a su sexto paciente.

Diego González Rivas en Kono
A Coruña

La Fundación Diego González Rivas presenta en África su unidad móvil quirúrgica de última generación

Durante la llamada, el médico quiso mostrar cómo se operaba en esta unidad móvil, haciendo un pequeño recorrido por el camión. Equipado con cámaras y un quirófano, Diego González Rivas sigue obrando milagros por África.

Recordó durante su intervención a una niña que iban a operar hace dos años por una tuberculosis. Por suerte se curó, pero iban a operarla en este viaje a Sierra Leona hasta que, hace un mes, fue engañada y llevada con otras niñas para tráfico humano, estando actualmente en paradero desconocido. 

"Somos muy afortunados en España"

Diego quiso ensalzar la sanidad pública en España, asegurando la necesidad que hay de cuidarla y protegerla entre todos. "Cuando digo algo y la gente piensa que critico a la sanidad pública... Yo la critico para que sea mejor", aseguró.

En España, afortunadamente, nadie se va a morir y no van a pasar por lo que pasan aquí"Diego González Rivas

Entre las grandes diferencias que hay entre España y Sierra Leona es la falta de ventiladores en todo el país, lo que imposibilita la intubación de pacientes que lo necesiten. 

Los hospitales de Sierra Leona tampoco se hacen cargo de alimentar a los enfermos, por lo que es obligatorio que los acompañe un familiar y que traiga comida. 

Te puede interesar

Rafa Hernández, en Anosa Taberna, local donde ahora es jefe de cocina

Un gentleman a los fogones en A Coruña: del British y el Royal Albert Hall a la calle Galera
Guillermo Parga
Asociación A Coruña Pola Paz

Nace A Coruña pola Paz, una plataforma en contra de la guerra y a favor de los derechos sociales
Redacción
Las instalaciones de Tudela en el Puerto

Cementos Tudela Veguín obtiene la concesión para trasladarse al Puerto Exterior
Redacción
Vibra Mahou

Directos Vibra Mahou acerca a Carmen 113 y Victorias a las salas gallegas con dos conciertos en A Coruña y Santiago
Redacción