Diego González Rivas defiende la sanidad pública en La Revuelta

Diego González Rivas en La Revuelta - RTVE

El cirujano coruñés conectó por primera vez en la segunda temporada de La Revuelta, el programa dirigido por David Broncano en La 1 de RTVE, para presentar su unidad móvil en Sierra Leona.

Diego se encuentra en Kono, un pueblo que no está previsto de unidades médicas, por lo que decidió movilizarse con su fundación y este lunes ya estaban atendiendo a su sexto paciente.

Durante la llamada, el médico quiso mostrar cómo se operaba en esta unidad móvil, haciendo un pequeño recorrido por el camión. Equipado con cámaras y un quirófano, Diego González Rivas sigue obrando milagros por África.

Recordó durante su intervención a una niña que iban a operar hace dos años por una tuberculosis. Por suerte se curó, pero iban a operarla en este viaje a Sierra Leona hasta que, hace un mes, fue engañada y llevada con otras niñas para tráfico humano, estando actualmente en paradero desconocido.

"Somos muy afortunados en España"

Diego quiso ensalzar la sanidad pública en España, asegurando la necesidad que hay de cuidarla y protegerla entre todos. "Cuando digo algo y la gente piensa que critico a la sanidad pública... Yo la critico para que sea mejor", aseguró.

En España, afortunadamente, nadie se va a morir y no van a pasar por lo que pasan aquí" Diego González Rivas

Entre las grandes diferencias que hay entre España y Sierra Leona es la falta de ventiladores en todo el país, lo que imposibilita la intubación de pacientes que lo necesiten.

Los hospitales de Sierra Leona tampoco se hacen cargo de alimentar a los enfermos, por lo que es obligatorio que los acompañe un familiar y que traiga comida.