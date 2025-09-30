Cementos Tudela Veguín obtiene la concesión para trasladarse al Puerto Exterior

Las instalaciones de Tudela en el Puerto -

Cementos Tudela Veguín ha dado un paso más en su traslado al Puerto Exterior tras obtener la concesión que había pedido a la Autoridad Portuaria. De este modo, completa el proceso de instalación en Punta Langosteira de las empresas que operan con graneles en el puerto coruñés. Según explicó el Puerto en un comunicado, el consejo de administración autorizó la semana pasada el otorgamiento de la concesión a la empresa cementera, por un plazo de 35 años.

La compañía invertirá unos ocho millones de euros en la construcción de la nueva planta, en una superficie de 3.100 metros cuadrados. De acuerdo con el proyecto, la terminal de la cementera contará con cinco silos metálicos que sumarán una capacidad de almacenamiento de 18.000 toneladas y permitirán almacenar y expedir cemento a granel a camiones mediante un sistema automatizado que incluye filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad. Asimismo, se contempla la construcción de un edificio de servicios múltiples y toda la infraestructura necesaria.

Cementos Tudela Veguín es una empresa muy arraigada en el puerto. Desde 1963 utilizó una terminal en el muelle de Calvo Sotelo, cuyos silos permanecen en este lugar, aunque ya están en desuso. En los últimos años viene gestionando unas instalaciones situadas al final del muelle de San Diego, en una parcela de 6.300 metros cuadrados contigua a la terminal de Repsol.

Con el proyecto de la cementera, el Puerto Exterior sumará un nuevo concesionario y completa el traslado a Punta Langosteira de los tráficos de graneles que aún se operan en los muelles interiores. De esta manera, todas las empresas que importan o exportan graneles sólidos y líquidos en el puerto coruñés ya están en proceso de traslado al Puerto Exterior.