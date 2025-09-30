Cae el letrero de una tienda en calle San Andrés

Letrero caído en San Andrés - Cedida

Esta mañana, un letrero comercial se desplomó sobre la acera en la calle San Andrés, generando preocupación entre vecinos y transeúntes. Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas.

El letrero, que pertenecía a una tienda local y mostraba signos visibles de deterioro, se desprendió cayendo parcialmente sobre la acera. En ese momento no pasaba nadie por el lugar, lo que evitó consecuencias mayores.

Vecinos del sector señalaron que el rótulo llevaba tiempo en mal estado y habían expresado su preocupación por su seguridad.

Las autoridades municipales acudieron al sitio para retirar los restos del letrero y evaluar posibles riesgos similares en la zona.