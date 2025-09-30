Alfredo Vigo Trasancos participa en el ciclo de conferencias sobre el V Centenario de la Expedición de Loaysa en A Coruña

Expedición Loaysa - EC

La Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá durante el mes de octubre el ciclo de conferencias “Da Coruña ás Molucas. V Centenario da Expedición de García Jofré de Loaysa (1525)”, una serie de charlas que conmemoran los 500 años de una de las expediciones más ambiciosas del siglo XVI para alcanzar las codiciadas islas de las Especias, conocidas como las Molucas.

El ciclo se celebrará los jueves 9, 16, 23 y 30 de octubre, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y contará con la participación de destacados investigadores e historiadores especializados en la historia atlántica, las exploraciones oceánicas y el comercio ultramarino.

Programa de conferencias:

Jueves, 9 de octubre – 19:30 h

"A Coruña y su puerto en el tiempo de la Casa de la Contratación de la Especiería (1522–1529). El sueño imposible del comercio con las Molucas"

Ponente: Alfredo Vigo Trasancos – Historiador y miembro numerario del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Jueves, 16 de octubre – 19:30 h

"Del Atlántico al Pacífico: Galicia en el contexto de una exploración oceánica"

Ponente: David Rodríguez Couto – Investigador. UNED.

Jueves, 23 de octubre – 19:30 h

"Enfrentamientos en las Molucas (1527–1529)"

Ponente: Emilio C. Ojea Saball – Investigador. UNED.

Jueves, 30 de octubre – 19:30 h

"De A Coruña a las Molucas: mercaderes y hombres de negocios del norte en la financiación de las rutas a la Especiería"

Ponente: Amparo Rubio Martínez – Investigadora del Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» (CSIC – Xunta de Galicia).

Este ciclo busca no solo rememorar la salida desde A Coruña de la expedición liderada por García Jofré de Loaysa, sino también poner en valor el papel del puerto coruñés y de los agentes del norte peninsular en las rutas hacia Asia durante el temprano siglo XVI, en un momento clave para el comercio global y la expansión de las coronas ibéricas.