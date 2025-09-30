A Coruña tiene más enfermeras escolares en colegios privados que en ningún sitio de Galicia

La enfermera Lorena Moreno, en el colegio Santa María del Mar - Javier Alborés

Solo hay 25 enfermeras escolares en toda Galicia para 302.843 alumnos, una cifra a años luz del objetivo. Si lo comparamos con Europa, donde hay una profesional por cada 750 estudiantes, las cifras hablan por sí solas. En este panorama, A Coruña está bien posicionada pero no llega –ni de lejos– a la ratio deseada. Lo ideal sería que se cuente con una enfermera en cada colegio, pero de momento la provincia solo se lleva la medalla de oro gallega en cuanto al número de estas sanitarias en centros educativos privados y concertados.

Según datos de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (Amece), en el curso 2024-25 había en Galicia 16 profesionales de este tipo en centros públicos y nueve en colegios privados y concertados, aunque el Observatorio de Enfermería Escolar aumenta la cifra a 29 en el mismo periodo.

Este baile de cifras es normal, pues no existe un censo oficial. Es por ello que no se puede concretar el número de enfermeras escolares que trabajan en la actualidad en centros de la ciudad, aunque la vocal de Amece en Galicia, Lorena Moreno, asegura que “A Coruña es la provincia gallega con más colegios privados y concertados” con esta profesional sanitaria.

“Si comparamos con otras comunidades autónomas, como Madrid, que tiene 577 en centros públicos, la diferencia es notable”, alerta.

Al alza

Pese a que queda mucho camino por andar, Moreno asegura que el número de enfermeras escolares aumenta “poquito a poco” y “cada vez hay más gente” que conoce su trabajo. Una labor que no solo se centra en la atención puntual por heridas o lesiones, sino que es “imprescindible” para la escolarización de alumnos con patologías crónicas o discapacidad.

Recientemente se conocía en Galicia el caso de Hugo, un niño de Laracha con una traqueostomía que no podía ir al colegio porque necesitaba vigilancia continua y su centro no contaba con enfermera escolar. “Muchas veces la administración prefiere que el alumno vaya a un centro de educación especial, aunque esté a 120 kilómetros de su domicilio”, lamenta Moreno.

Esta enfermera, que trabaja en el colegio Santa María del Mar, resalta que sus funciones no se quedan ahí y abarcan desde gestionar alergias o intolerancias en los comedores a cursos de primeros auxilios para docentes o sesiones de educación para la salud con alumnos.

Contar con una enfermera escolar también acelera la detección de nuevas patologías o trastornos, con especial vigilancia a la salud mental de los más pequeños. Incluso pueden identificar casos de acoso escolar o sexual, maltrato, adicciones o intentos autolíticos.

Reclamaciones

Lo que muchos padres desconocen es que contar con una enfermera escolar es “un derecho” que “pueden reclamar”. Aunque la burocracia es lenta, la enfermera Lorena Moreno les anima a hacerlo.

“En colegios donde no hay enfermera, los padres tienen que ir a por su hijo si se hace una pequeña herida o si hay que administrar medicación, lo que genera un problema de conciliación que se intensifica si hablamos de niños con enfermedades crónicas, como la diabetes”, advierte. Estas labores no las puede asumir un docente, pues incluso administrar un medicamento oral con autorización paternal “puede tener riesgos penales”.

“Mi consejo a los padres es que no se rindan y que se apoyen en asociaciones” como Amece.