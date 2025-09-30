A Coruña, referente nacional del control del mercado por el trabajo del Laboratorio de Consumo

Alén (segundo por la derecha) y varios invitados, durante la explicación de un técnico del laboratorio - Carlota Blanco

A Coruña –y por extensión Galicia– es también referente en lo que se refiere al control del mercado. Lo es por el trabajo del Laboratorio de Consumo de Galicia, un edificio único a nivel nacional, ubicado en el polígono de Agrela, en el que los técnicos de este organismo dependiente de la Xunta detectan y analizan los posibles fallos o desperfectos de los productos que salen al mercado.

Así se lo explicó ayer el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, a diversos representantes del Gobierno central y del resto de comunidades autónomas, que participaron en una visita al edificio con el objetivo de conocer de primera mano cómo trabaja este laboratorio puntero, el único centrado en los productos no alimentarios a nivel de las administraciones públicas que cuenta con certificación ENAC. En la visita también participó la gerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), Sol Vázquez, y la directora del propio Laboratorio de Consumo, Natalia Crespo, quien guio a los visitantes por el edificio. El recorrido dio paso a la reunión sectorial número 192 del control de mercado estatal, que se celebró en Galicia por el 30 aniversario tanto del IGCC como del laboratorio.

Alén y Vázquez acompañaron así a las autoridades del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como de gobiernos de regiones como Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, Madrid, Murcia y Cantabria. En la visita pudieron conocer a diversos técnicos del laboratorio, que desde su inauguración, señaló Alén, ha analizado más de 10.000 referencias en el mercado gallego. Asimismo, destacó que sus expertos participan en la elaboración de normas de seguridad a nivel nacional e internacional.

Controles de calidad

“Moitas comunidades autónomas contratan os nosos servizos e mandan produtos para analizar. Cando se detectan fallos nalgún producto, se levan á rede de alertas nacional. Nós, a nivel de comunidades autónomas, somos líderes en comunicación de produtos en mal estado. E non só no comercio físico, senón que compramos por internet, que é onde hai máis problemas cos produtos”, explicó. “Analizamos e elevamos as correspondentes alertas á rede nacional. Estamos a velo agora no verán co control dos flotadores: o 75% dos que localizamos por internet tiñan defectos”, señaló.

Así, el dirigente quiso destacar que el trabajo del Laboratorio de Consumo sitúa a Galicia como líder en los controles de productos. No obstante, “tamén hai comisións e grupos de traballo para a confección das normas de consumo. Participamos nesa rede mundial para establecer as normas de control de produtos, que están en continuos avances. Moitos desos avances saen dun grupo de traballo a nivel nacional do cal Galicia forma parte”, comentó, para manifestar que “é unha satisfacción para nós”.

En lo que va de 2025, de hecho, este centro ha detectado 37 productos inseguros, que fueron comunicados a la red de alerta nacional y posteriormente retirados de la venta. Dentro de los productos más destacados, explicó Crespo, estarían los juguetes y los punteros láser, si bien llegan todo tipo de objetos, desde smartphones a prendas de ropa u objetos decorativos.

En el marco de la visita, Alén y Vázquez agradecieron el esfuerzo del sector de control del mercado para avanzar en la coordinación y cooperación y alcanzar un correcto funcionamiento del comercio. Para el 30 aniversario del IGCC y del Laboratorio de Consumo también hay actividades programadas como visitas escolares al centro o iniciativas con los Ayuntamientos gallegos para concienciar a la ciudadanía de la importancia de tener la oficina de consumo siempre a su disposición.