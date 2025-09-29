RTVE aplaza su mudanza de La Terraza al día 10 de octubre

Vista de La Terraza de Méndez Núñez - EC

Aunque en principio se esperaba que la plantilla de Radio Televisión Española abandonar el edificio de la terraza en los jardines de Méndez Núñez. Hoy la novedad es que continúan trabajando sin más problemas, pero han aplazado la mudanza hasta el día 10, cuando se trasladarán al edificio de correos como se había dicho en un principio, si no a Matogrande.

Esto es debido a que el edificio de correos todavía tiene que ser acondicionado para acoger a los profesionales de RTVE. Se ignora durante cuánto tiempo tendrán que permanecer allí.

Hasta que correos esté listo para recibirles. Hay que señalar que RTVE llevaba en el edificio de La Terraza desde 1985, pero ahora el inmueble tiene que ser desalojado para que pueda coger la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial.