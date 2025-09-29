Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

RTVE aplaza su mudanza de La Terraza al día 10 de octubre

La empresa pública de comunicación llevaba en el edificio de La Terraza desde 1985

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2025 14:31
Vista de La Terraza de Méndez Núñez
Vista de La Terraza de Méndez Núñez - EC

Aunque en principio se esperaba que la plantilla de Radio Televisión Española abandonar el edificio de la terraza en los jardines de Méndez Núñez. Hoy la novedad es que continúan trabajando sin más problemas, pero han aplazado la mudanza hasta el día 10, cuando se trasladarán al edificio de correos como se había dicho en un principio, si no a Matogrande.

Esto es debido a que el edificio de correos todavía tiene que ser acondicionado para acoger a los profesionales de RTVE. Se ignora durante cuánto tiempo tendrán que permanecer allí. 

Hasta que correos esté listo para recibirles. Hay que señalar que RTVE llevaba en el edificio de La Terraza desde 1985, pero ahora el inmueble tiene que ser desalojado para que pueda coger la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

Te puede interesar

El ideal gallego

El tierno mensaje de la mayor fan de Tinho
Andrea López Ramos
Julio Abalde jura su cargo como Delegado del Gobierno - EC

Julio Abalde jura el cargo como subdelegado del Gobierno en A Coruña
Abel Peña
Turistas en María Pita

Hoteles, hostelería y cruceros de A Coruña presentan un recurso contra la tasa turística
Lara Fernández
El ideal gallego

¿El veranillo de San Miguel se instalará en A Coruña?: así será el tiempo de esta semana
Andrea Gestal