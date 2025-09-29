Los jóvenes de A Coruña se quedan sin días de verano: desplazarse en tren les costará al mes entre un 200 y un 400% más

Viajeros a su llegada a la estación de tren de A Coruña | - Quintana

Hace veinte años Amaral publicaba ‘Días de verano’, un tema en el que explica que los momentos de felicidad y alegría propios de la temporada estival son tan intensos como efímeros. De esta forma, pocas son las personas que no desean que ese sentimiento se alargue lo máximo posible. En A Coruña, si alguien disfrutó del verano incluso cuando climatológicamente ya acabó es, sin duda, el joven usuario de tren. La nueva campaña de Verano Joven –iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para fomentar el transporte público ferroviario y por carretera– fue la salvación de todos los usuarios menores de 30 años a los que les daba vértigo afrontar la nueva realidad en el pago de billetes, tras la retirada de los abonos gratuitos.

No obstante, por muy joven que sea, el verano se acaba. A partir de este miércoles ya no quedarán días de verano, lo que se traducirá en que deberán pagar al mes entre un 200 y un 400% más para poder seguir utilizando el transporte ferroviario.

El fin de la cuenta atrás cayó como un jarro de agua fría en la estación de tren de A Coruña. Cabe destacar que durante el año pasado, más de 3,6 millones de personas pasaron por la terminal herculina, primero por la de San Cristóbal y, después, por la provisional. La mayoría utilizan a diario el Eje Atlántico, el corredor ferroviario más utilizado en 2024 en España.

Allanar el camino

Realmente el fin de los bonos gratuitos para usuarios recurrentes –después de más de tres años de vigencia– ya fue una de las noticias más desoladoras en el panorama ferroviario gallego. Desde el inicio de verano, aunque decrecieron las frecuencias, los trabajadores mayores de 30 años que tenían que hacer uso de las líneas gallegas a diario ya tuvieron que afrontar el pago de grandes cantidades al mes por utilizar el tren para desplazarse:

“Al principio fue duro, pero si lo comparas con otros medios de transporte, sigue saliendo muy rentable”. Así lo explicó Pedro Lide, uno de los compostelanos de nacimiento que trabajan en A Coruña. En su caso, son casi 100 euros los que abona mensualmente por desplazarse a trabajar a la urbe herculina.

Para quien no es tan duro es para Lucía Teiga, estudiante coruñesa en la Universidad de Santiago que, tras gastarse poco más de 15 euros al mes en septiembre gracias al Verano Joven, a partir de este miércoles tendrá que pagar 45,15, por una reducción en el precio total para jóvenes de entre 15 y 26 años: “Como es mi primer año sigue siendo mejor opción pagar 45,15 euros al mes que un piso en Santiago”.

La peor de las situaciones es la que tienen que vivir los menores de 30 pero mayores de 26. Es decir, lo que nacieron entre 1995 y 1998. Para esta franja de edad, el Verano Joven aún seguía siendo una oportunidad para poder viajar barato a sus destinos. Sin embargo, el hecho de tener más de 26 años es uno de los factores que hace que, tras el fin de la campaña del Gobierno, los jóvenes de esa franja de edad tengan que pagar el precio del abono mensual sin reducción.

Cabe destacar que los trayectos desde A Coruña a Santiago, Pontevedra o Vigo al mes alcanzan los 90,30, 188,95 y 204,65, respectivamente. Uno de los perjudicados por esta problemática es Juan Manuel Martínez, estudiante de doctorado que con motivo de la tesis tiene que viajar varias veces por semana a la ciudad olívica: “Resulta imposible hacer frente a esa cantidad al mes. Esta semana no tengo que ir, la que viene, ya veré lo que haré”, lamenta Martínez.