A Coruña

La OSG estrena en Padre Rubinos sus conciertos solidarios

Redacción
29/09/2025 21:21
La ensemble de primeros violines de la OSG, en Padre Rubinos
La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) comenzó este lunes los conciertos solidarios que esta semana ofrecerá en diferentes espacios culturales y sociales de la ciudad.

La OSG expande su música por la ciudad con 20 conciertos solidarios

El primero de estos recitales lo ofreció ayer la ensemble de primeros violines de la OSG en la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Allí, ofrecieron un programa que contó con obras de Bela Bartok, Jean-Marie Leclair, Gabriel Bussi y Georg Philipp Telemann.

La cita estuvo precedida por una presentación del gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, y contó también con la presencia del director honorario de la OSG, Víctor Pablo Pérez.

Víctor Pablo Pérez, antes del concierto en Padre Rubinos
La ensemble está integrada por Ludwig Durichen, Yana Antonian, Ruslan Asanov, Caroline Bournard, Dominika Malec, Ángel Marote, Florian Vlashi y Gabriel Bussi. 

Los conciertos continuarán este martes, con una actuación cerrada en el centro ocupacional Pascual Veiga por la mañana, con el Dúo Walker; otro por la tarde, también cerrado, del quinteto de viento de la OSG en el Hogar Sor Eusebia; y dos últimos recitales, estos abiertos a toda la ciudadanía, en la Fundación ONCE (19.00 horas, a cargo del Cuarteto Atlántico) y en Afundación (19.30 horas, a cargo de la ensemble OSG). 

El "maravilloso barco" de la OSG presenta una temporada más abierta al público joven

