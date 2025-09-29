La Fundación Diego González Rivas presenta en África su unidad móvil quirúrgica de última generación

Diego González Rivas en Kono - Instagram DGR

Tras cuatro intensas semanas de viaje por África, cruzando cuatro países desde Ghana hasta Sierra Leona, Diego González Rivas y su equipo han llegado finalmente a la ciudad de Kono. Allí comenzarán una nueva etapa del proyecto de la Fundación que dirige, operando a seis pacientes con técnicas de cirugía torácica mínimamente invasiva.

La gran protagonista de esta misión es la unidad móvil de la Fundación Diego González Rivas, la primera en el mundo diseñada y equipada específicamente para este tipo de procedimientos de alta complejidad.

Aunque aún se encuentra en proceso de puesta a punto, la unidad ya muestra su potencial.

Está equipada con baño, zona preoperatoria para la espera de pacientes, abastecida con material médico, un área de lavado quirúrgico, espacio de esterilización y refrigeración para medicación.

El corazón del vehículo es la sala quirúrgica, dotada con cámaras de alta definición 4K, mesa de operaciones y máquina anestésica de última generación.

González Rivas explica que el y su equipo iniciarán las primeras cirugías en Sierra Leona. Dos casos programados, que marcarán el inicio de una misión histórica tanto para la medicina africana como para la expansión de la cirugía torácica mínimamente invasiva en todo el mundo.