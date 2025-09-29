Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Julio Abalde jura el cargo como subdelegado del Gobierno en A Coruña

Asume el puesto en sustitución de María Rivas, quien regresa a su puesto como funcionaria en el Ayuntamiento coruñés

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2025 13:59
Julio Abalde jura su cargo como Delegado del Gobierno - EC
Julio Abalde jura su cargo como Delegado del Gobierno - EC - EC

Julio Abalde ha tomado posesión este lunes como nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, en un acto institucional que marca el relevo en la Subdelegación. Abalde sustituye en el cargo a María Rivas, que deja el puesto tras varios años de gestión para reincorporarse a su plaza como funcionaria en el Ayuntamiento de A Coruña.

Durante su discurso de despedida, Rivas defendió con firmeza el papel de la política y la importancia de una administración pública sólida. “Creo en la igualdad y en la justicia social”, afirmó ante los asistentes, entre los que se encontraban autoridades locales y representantes de distintas instituciones.

La ya exsubdelegada agradeció especialmente el apoyo recibido durante su etapa al frente de la Subdelegación, con una mención destacada al exalcalde de A Coruña y exdelegado del Gobierno, Javier Losada, de quien dijo haber recibido un respaldo clave en su trayectoria institucional.

Por su parte, Julio Abalde, en su intervención, afirmó que asume el cargo con los principios que representa el Gobierno de Pedro Sánchez. Elogió la labor de su predecesora y al Gómez Besteiro, y animó a trabar contra el cambio climático y a favor de la igualdad.

El ideal gallego

