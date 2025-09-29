Hoteles, hostelería y cruceros de A Coruña presentan un recurso contra la tasa turística

Turistas en María Pita - Javier Alborés

El día en que se empieza a aplicar la tasa turística en A Coruña, los hoteles, hostelería y los cruceros anuncian la presentación de un recurso administrativo contra el recargo municipal. Siguiendo la estela de los hoteleros de Santiago, desde la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) anuncian la medida, con el fin de lograr su suspensión cautelar.

El presidente de los hoteleros y director del NH Collection Finisterre, Agustín Collazos, señala que, pese a "estar listos para cobrar la tasa", tras la publicación, el viernes, de la ordenanza reguladora en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), llegaron a la conclusión de llevar ante un juez dicho recargo. "No entramos en debate político, pero tanto los hoteleros, como los hosteleros y la principal consignataria de cruceros de la ciudad consideramos que hay defectos que no cumplen la ordenanza autonómica. Presentamos un contencioso administrativo para pedir la suspensión cautelar".

Estos "defectos", explica Collazos, "tendrán que corregirse". Un ejemplo es la tensión turística de la que se habla en la ordenanza "y que la realidad es que tenemos un 60% de ocupación media anual". Por ello, "queremos que se haga de manera correcta. En Santiago se admitió el recurso y veremos qué ocurre aquí. Respetaremos las decisiones pero tenemos la opción de presentar este recurso y que se cumpla la ley".

Pese a todo, los alojamientos de A Coruña han puesto en vigor este lunes el recargo turístico. El importe es de 1 a 2,5 euros por persona y noche –por hasta un máximo de cinco días– y la recaudación se dedicará en un 80% a inversiones en turismo sostenible, socorrismo, seguridad y limpieza.

Los establecimientos abonarán la tasa a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio se pagarán las tasas correspondientes al primer semestre, y entre el 1 y el 20 de enero, las correspondientes al segundo semestre del año.

La tasa municipal que se aplicaría sobre el impuesto autonómico oscila en función del tipo de alojamiento y su categoría. El marco normativo que prevé aplicar el Gobierno local estima tarifas de 2,5 euros en hoteles de cinco estrellas o cuatro superior; de dos euros en viviendas de uso turístico, hoteles de cuatro estrellas, tres superior, tres y dos superior; 1,5 euros a embarcaciones de crucero, hoteles de dos estrellas, una superior y una; y un euro en las viviendas de alquiler turístico.