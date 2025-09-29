José Luis Méndez, con la pala, en la colocación de la primera piedra |Pedro Puig

La colocación de la primera piedra de Afundación en el Cantón Grande ocupaba la portada de El Ideal Gallego tal día como hoy pero en el año 2000. El diario informaba de cómo sería el edificio y añadía las palabras del alcalde entonces, Francisco Vázquez, y del director general de la entidad bancaria, José Luis Méndez, sobre los beneficios que aportaría a la ciudad. En 1950, el protagonista era el padre Cuadrado, que cumplía 70 años como jesuita, una orden en la que entró cuando apenas tenía quince años, con una salud de hierro y ganas de seguir hasta poder ver la llegada del siglo XXI. En 1925, el periódico alertaba sobre una banda de estafadoras que se hacían pasar por monjas de un convento, con membrete y firma de la priora.

Hace 25 años: La Fundación Caixa Galicia irradiará cultura en una sede de 4.800 millones

El alcalde, Francisco Vázquez, recibió con entusiasmo los detalles sobre la futura sede de la fundación y aprovechó su presencia en el acto para destacar la simbología de Los Cantones, de la que bebe este proyecto, cuyo nombre significa “ciudad-Estado, una vocación que cumple a la perfección”. En esta línea se expresó el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, quien manifestó el deseo de la entidad de ser “partícipe del desarrollo de la ciudad”. Guiada por este fin, diseñó un edificio que conjuga “los diferentes aconteceres del siglo XX en esta calle”. Entre ellos, Vázquez resaltó las tertulias, de las que las actividades en la sede serán una versión contemporánea. Dragados hará realidad un proyecto cuya elaboración se prolongó durante cuatro años y que absorberá alrededor de 4.800 millones de pesetas. Los obreros pasarán el testigo a los ciudadanos en 29 meses, lo que fija la inauguración en 2003. El edificio tendrá once plantas, cuatro de ellas bajo la superficie. Muchas contarán además con entreplantas que ofrecerán una panorámica de los jardines de Méndez Núñez. La planta baja será para la fundación lo que el Pórtico de la Gloria para la catedral; del primero al cuarto estará la colección de arte Caixa Galicia y las dos últimas se reservarán a actividad institucional. En el sótano habrá exposiciones y un gran auditorio.

Hace 75 años: Setenta años de jesuita cumple el padre Cuadrado

Con sus ochenta y cuatro años de edad magníficamente llevados, hoy cumple el padre Daniel Cuadrado, conocidísimo de todos los coruñeses y de toda Galicia, sus setenta años de vida de jesuita. ¡Setenta años! Se dice pronto y se concibe solamente viéndole a él. Nació en Palencia, en u Villasarracino, que tomó su nombre de una batalla en la que fueron derrotados allí los sarracenos. “Los microbios se convencen pronto de que en mi cuerpo no encuentran demasiados cuidados y prefieren marchar”, opina sobre su buena salud. Se levanta todos los días alrededor de las cinco de la mañana y se acuesta poco antes de medianoche, por lo que duerme solo cinco horas. Su vocación nació cuando tenía 14 años y asegura que necesita vivir 52 años más porque quiere llegar a ver la entrada del siglo XXI.

Hace 100 años: Una banda de estafadoras usa la firma de una priora

La noticia publicada en algunos periódicos de que con la supuesta firma del coronel Franco y el membrete de la Legión se pretende sorprender a gente crédula y generosa puede extenderse a otros intentos semejantes de análogos estafadores que con la supuesta firma de una priora de alguna comunidad religiosa y el membrete del convento pretenderían abusar de la piadosa inclinación de muchos, obteniendo donativos. Cuídense bien tales requerimientos, reciban y sean muy cautos en atenderlos.

En el tren correo de ayer y cumpliendo una misión militar llegaron a La Coruña un grupo de soldados, con el capitán Rafael Corrales al frente, todos pertenecientes a las banderas del tercio que operan en Ceuta. Un grupo de valientes legionarios que es lo mismo que decir de héroes indiscutibles.