A Coruña

¿El veranillo de San Miguel se instalará en A Coruña?: así será el tiempo de esta semana

Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso moderado y máximas en ascenso moderado

Andrea Gestal
29/09/2025 12:04
El sol se queda durante los primeros días de la semana - AEC

"Tiempo breve en que, en España, suele hacer calor durante el otoño". 

Esa es la acepción que tiene 'veranillo' en el diccionario de la RAE (y parece que se va a cumplir).

En A Coruña se espera para los primeros días de la semana una alternancia de períodos de cielos con nubes y claros con otros poco achubascados o despejados, según MeteoGalicia.

Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso moderado y máximas en ascenso moderado. 

No se esperan cambios significativos para el viernes, con tiempo seco y temperaturas suaves. 

Sin embargo, el sábado llegará un frente frío que dejará precipitaciones acompañadas de una bajada en las temperaturas. 

A partir del domingo se irá recuperando la influencia anticiclónica, quedando de nuevo con tiempo seco y con ligero descenso de las temperaturas. 

