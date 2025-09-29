Mi cuenta

A Coruña

El tierno mensaje de la mayor fan de Tinho

Las redes sociales están llenas de apoyo a los concursantes de la Academia

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
29/09/2025 15:38
Tinho en la Gala 0 de Operación Triunfo -

Los 16 concursantes de Operación Triunfo ya llevan más de dos semanas en la Academia, lo que se traduce en 15 días de aislamiento de lo que sucede en el exterior, pero las muestras de cariño de los fans se manifiestan a través de tweets o tiktoks.

Hasta ahora, los mensajes de apoyo eran cortos, pidiendo salvar a un concursante u otro o hacer campaña para que alguno de los 16 salga favorito. 

Esta semana Tinho ha recibido un mensaje, en forma de vídeo de TikTok, de alguien muy especial: su madre. Sara se ha lanzado a esta red social para demostrarle su cariño, a pesar de que Tinho no pueda verlo desde la Academia. 

Sin enfocarse a sí misma, Sara le ha deseado "muchísima suerte" a su hijo, "aunque no la vas a necesitar", aseguró. Sara afirma que, sin Tinho, la casa está súper silenciosa y quiso recordar una anécdota graciosa.

En el vídeo Sara muestra una nota que un vecino de su edificio dejó en el ascensor rogando "a la persona que canta ópera por la noche, baje un poco el volumen", haciendo alusión a lo feliz que era Tinho cantando, que ni por las noches podía parar.

Sara le anima a que siga repartiendo sonrisas y felicidad, y se despide lanzándole "un biquiño moi grande" y "unha aperta".

La playlist de este lunes

Desde El Ideal Gallego hemos creado una playlist en Spotify que se irá actualizando para cada Gala. Aquí te dejamos las canciones que sonarán este lunes en la Gala 2: 

