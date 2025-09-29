El tierno mensaje de la mayor fan de Tinho

Tinho en la Gala 0 de Operación Triunfo -

Los 16 concursantes de Operación Triunfo ya llevan más de dos semanas en la Academia, lo que se traduce en 15 días de aislamiento de lo que sucede en el exterior, pero las muestras de cariño de los fans se manifiestan a través de tweets o tiktoks.

Hasta ahora, los mensajes de apoyo eran cortos, pidiendo salvar a un concursante u otro o hacer campaña para que alguno de los 16 salga favorito.

Esta semana Tinho ha recibido un mensaje, en forma de vídeo de TikTok, de alguien muy especial: su madre. Sara se ha lanzado a esta red social para demostrarle su cariño, a pesar de que Tinho no pueda verlo desde la Academia.

Sin enfocarse a sí misma, Sara le ha deseado "muchísima suerte" a su hijo, "aunque no la vas a necesitar", aseguró. Sara afirma que, sin Tinho, la casa está súper silenciosa y quiso recordar una anécdota graciosa.

En el vídeo Sara muestra una nota que un vecino de su edificio dejó en el ascensor rogando "a la persona que canta ópera por la noche, baje un poco el volumen", haciendo alusión a lo feliz que era Tinho cantando, que ni por las noches podía parar.

Sara le anima a que siga repartiendo sonrisas y felicidad, y se despide lanzándole "un biquiño moi grande" y "unha aperta".

