El segundo mayor "esqueleto" de A Coruña se transforma en pisos con jardín, galería y terraza

El esqueleto urbanístico de Los Rosales - Javier Alborés

El segundo esqueleto urbanístico más grande de la ciudad (solo por detrás de A Fontenova), ubicado en la calle Emilio González López, en Los Rosales, se convertirá en un edificio de 63 viviendas que promete ser el rincón perfecto “para los que buscan la calma”.

La promoción, bautizada como Myranda, tendrá pisos de tres, dos y un dormitorio, con terraza y galería acristalada. Las viviendas situadas en planta baja contarán con jardín y los vecinos tendrán un patio interior privado y un local destinado a usos de la comunidad.

El Gobierno local concedió, en agosto, licencia para legalizar el esqueleto, situado en el número 50 de la calle. El edificio residencial aprovechará la infraestructura ya existente, que se paralizó en 2013, tras cinco años desde el inicio de las obras.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, recordó que las medidas incluidas en el Plan Municipal de Vivienda, además de la creación de más vivienda pública, incluyen la rehabilitación y la resolución de los expedientes urbanísticos que, por cuestiones como la crisis financiera de 2008, dejaron esqueletos sin terminar de edificar. Algunos, como el de O Martinete, fueron demolidos por sus condiciones de desgaste. Otros, como el caso de Los Rosales, son recuperables para usos residenciales, tras los pertinentes informes técnicos.

El proyecto Edificio Myranda ya se encuentra en fase de comercialización. En la web se anuncian sus 63 viviendas basadas en “la arquitectura moderna” con “los interiores cuidados al detalle”, y en las que “cada elemento ha sido pensado para convivir con lo esencial: la luz, las vistas y el confort”.

Características

La horquilla de precios no está disponible de cara al público, pero la futura promoción, revelada hace dos semanas, “incorpora amplios trasteros y garaje para coche y moto. Todo ello reforzado con una certificación energética Clase A”.

Las siete plantas están distribuidas en dos bloques, uno con orientación a Simón Bolivar y otro a Emilio González López. Hay viviendas desde los 52 metros cuadrados hasta los 132 y “están situadas en un entorno tranquilo y, a su vez, lleno de vida, ya que dispone de todos los servicios necesarios”.

La promotora destaca como reclamo “las conexiones con el centro de la ciudad”, que son “rápidas y fluidas, tanto en transporte público como en vehículo privado, lo que convierte esta ubicación en una opción excepcional para quienes desean estar bien conectados sin renunciar a la calma”.