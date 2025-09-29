El BNG exige que el pleno de A Coruña recupere competencias de control para aprobar las cuentas

Mesa de negociación de María Pita - CEDIDA

El PSOE y el BNG comienzan formalmente las negociaciones de los presupuestos de 2026. Se trata de una primera toma de contacto en el que se decidió el calendario de trabajo y la metodología pero las negociaciones arrancarán este mes.

Conviene tener presente que Inés Rey gobierna en minoría (de hecho, tiene un concejal menos que el PP), de manera que necesita los cuatro votos del BNG para sacar adelante las cuentas. Este año no llegaron a un acuerdo después del rechazo del Bloque, por lo que tuvo que aprobarlos de forma unilateral mediante una moción de censura.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, asegura que su postura "firme" está dando resultados que se reflejan en un cambio de comportamiento del Gobierno local, que pacta ahora por anticipado los temas que lleva a pleno. Pero señaló que hay una cuestión previa: que el pleno recupere sus competencias de control y fiscalización de los presupuestos y recuperar también los presupuestos participativos.

Cuando el PSOE decidió seguir adelante y presentar una cuestión de confianza para aprobar las cuentas de forma unilateral, el concejal de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, decidió aprovechar la oportunidad para eliminar de las bases de ejecución presupuestaria dos de los supuestos por los que hay que llevar los cambios de presupuesto a pleno: las “transferencias de créditos entre conceptos de distintos capítulos (gastos corrientes, inversiones, transferencias...)” y las que supongan “una modificación del anexo de subvenciones nominativas y el de inversiones”. Solo tendrá que llevar a pleno las transferencias entre distintas áreas de gasto (concejalías).

De esta manera, el gobierno local tiene más libertad para manejar el presupuesto más alto de la historia 375 millones de euros sin someterse tanto a la fiscalización de la oposición en un hemiciclo en el que no tiene la mayoría.

Participativos

Los presupuestos participativos no figuran en las cuentas de este año. Eran otra iniciativa del Gobierno de Xulio Ferreiro, que pretendía dedicar parte de los fondos municipales a propuestas que partieran de los vecinos.

El Gobierno local recuerda que ya había anunciado que este año no habría presupuestos participativos, para los que normalmente se reserva una partida de más de dos millones de euros. La razón que alegaron es que está reformulando el sistema para hacerlo aún más participativo y poder retomarlo el próximo año.