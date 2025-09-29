Cuenta atrás para el concierto de Coque Malla en A Coruña

Coque Malla durante un concierto - Cedida

La ciudad de A Coruña se prepara para recibir este sábado a uno de los grandes nombres del rock español. Coque Malla conmemorará sus cuatro décadas de carrera artística con un esperado concierto en el Palacio de la Ópera, dentro del ciclo “Concertos do Xacobeo”, organizado por Cávea Producciones y patrocinado por la Xunta de Galicia.

Este evento forma parte de su exitosa gira “Coque Malla – 40 Aniversario Tour”, que lo llevará por las principales ciudades del país durante 2025. En esta gira, el artista madrileño ofrece un emocionante recorrido por su trayectoria musical, desde sus inicios al frente de Los Ronaldos hasta su consolidada carrera en solitario, marcada por éxitos, colaboraciones inolvidables y una autenticidad que ha tocado varias generaciones.

El concierto promete ser una noche llena de sorpresas, emociones y grandes canciones, en la que no faltarán clásicos como "No puedo vivir sin ti", "Adiós papá" o "La Señal", además de momentos íntimos cargados de recuerdos y agradecimientos.

Las últimas entradas están disponibles a través de Ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. El mismo día del concierto, se podrán adquirir también desde las 17:00h en las taquillas del Palacio de la Ópera.

Ganador del Premio Ondas a la Trayectoria y con numerosos reconocimientos a lo largo de los años, Coque Malla sigue demostrando por qué es una figura imprescindible en la historia de la música española.