Cincuenta artistas diseñan una colección de Zara a favor del medioambiente y la igualdad

Tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña - EC

La marca Zara, principal firma del gigante textil Inditex, ha anunciado este lunes que lanza esta semana una colección diseñada por 50 artistas, en el 50 aniversario de la marca, cuyos beneficios estarán destinados a la protección del medioambiente mediante el empoderamiento del liderazgo femenino.

La colección se expondrá en una tienda efímera en París, en el número 40 de la avenida Georges V, del 2 al 5 de octubre, en una exposición acompañada por un programa de charlas, una banda sonora propia y café; estará disponible a partir del 6 de octubre en la web de Zara y en tiendas seleccionadas.

Incluye productos como chaquetas, bolsos, sacos de dormir, sillas o un transportín para mascotas, todos diseñados por 50 creadores, como Annie Leibovitz, Anna Sui, David Chipperfield, David Sims, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Nick Knight, Norman Foster, Pat McGrath, Pedro Almodóvar o Rosalía.

Cada uno de ellos ha diseñado una prenda de ropa, un accesorio o un mueble, en una iniciativa que busca mostrar el espíritu de la marca "y su compromiso por trabajar con el mejor diseño y talento creativo, haciendo ese trabajo accesible para muchos", según informa la empresa.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, defiende que "es un honor que estos artistas hayan elegido celebrar" el aniversario de Zara "de esta manera".

"Cada uno de ellos es referente en su campo por su imaginación, innovación e integridad. Comparten las mismas pasiones que Zara ha tenido desde el principio: la calidad y el disfrute por el diseño", añade.

Los beneficios de la venta de la colección se destinarán a Women's Earth Alliance, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo proteger el medioambiente mediante el empoderamiento del liderazgo femenino.

Junto a esto, Zara tiene previsto donar 20.000 euros a 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas participantes.

La empresa explica que la selección de los artistas refleja la evolución de la firma "hasta convertirse en una potencia cultural que abarca la moda, la belleza, la decoración y más".

Las diferentes piezas persiguen mostrar el espíritu de sus creadores, como la chaqueta de aviador del fotógrafo David Bailey, el gorro cubierto de chapas del estilista Harry Lambert, los vasos de la maquilladora Pat McGrath y el diseñador Marc Newson o el transportín del fotógrafo Steven Meisel.

La lista completa la forman: Alex de Betak, Anna Sui, Annie Leibovitz, Axel Vervoordt, Beka Gvishiani, Cédric Grolet, Charlotte Rampling, Christy Turlington, Cindy Crawford, Craig McDean, David Bailey, David Chipperfield, David Sims, Es Devlin, Ezra Petronio, Fabien Baron, Guido Palau, Harry Lambert, Javier Vallhonrat, Karl Templer, Karlie Kloss, Kasing Lung, Kate Moss, Leslie Zhang, Linda Evangelista, Luca Guadagnino, Ludovic de Saint Sernin, M&M Paris, Marc Newson, Mario Sorrenti, Naomi Campbell, Narciso Rodriguez, Nick Knight, Norman Foster, Paolo Roversi, Pat McGrath, Pedro Almodóvar, Philip Treacy, Pierpaolo Piccioli, Pieter Mulier, Ramdane Touhami, Robbie Williams, Rosalía, Samuel Ross, Sarah Andelman, Sterling Ruby, Steven Meisel, Tim Walker y Vincent Van Duysen.