El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Vivir a lo Bristol: el cumpleaños del 'garito' de A Coruña que fue mucho más eso

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/09/2025 18:37
La familia del Bristol y Noites do Porto
La familia del Bristol y Noites do PortoIsra Cubillo

Cuando un bar es tan grande que ni sus propios clientes caben en él hay que empezar a hablar o pensar un concepto más ajustado. Porque si la legión de fans y clientes del Bristol se pusieran de acuerdo para ir a visitar, todos al mismo tiempo, a su dueña, Mery, habría un serio problema de incompatibilidad entre demanda y disponibilidad de espacio. Algo así sucedió el pasado sábado en una jornada inolvidable para los miembros de 'la familia' con el pistoletazo de salida de los festejos del 30 aniversario.

Mery Bristol y Rebeca Losada presentan el cartel del 30 aniversario del Bristol
Mery Bristol y Rebeca Losada presentan el cartel del 30 aniversario del BristolPatricia G. Fraga

La visita de La Casa Azul fue la excusa perfecta para, al abrigo de los 'hermanos' de Noites do Porto, programar lo que mejor saben hacer los asiduos a un 'garito': arreglar el mundo y poner buena música. Comenzó la cita en Os Tigres, la taberna de la calle Galera que se ha convertido en avituallamiento habitual para cuantos músicos pasan por la ciudad. Fue solamente una pequeña antes de que la ilustradora Rebeca Losada presentase, ya en el Bristol, su aplaudido cartel del cumpleaños del bar.

Mery Bristol y Héctor César

El 'garito' favorito de los músicos españoles está en A Coruña y cumple 30 años

Más información

Si a buena parte de los presentes les preguntasen por un templo, un lugar especial al que vincular sus recuerdos de noche, más allá del Bristol, seguramente la inmensa mayoría apuntarían al Playa Club de comienzo de siglo. El que fuera templo indie y escenario de lanzamiento de muchas bandas a la postre legendarias regresó para un penúltimo baile. Podría ser perfectamente una fotografía del 2001 a la que le han caído unas cuantas canas y unos pocos kilos. Mucho menos si cabe varió la selección de canciones, en la que se colaron apenas unos cuantos temas y grupos actuales que pasan el control de calidad. Uno de ellos, los Idles, son curiosamente de Bristol. Tampoco faltaron Portishead, también de la ciudad portuaria. De hecho, podría decirse que tres cuartas partes de las canciones nacieron en el Reino Unido, y buena parte de estas en Manchester.

Los históricos amaneceres del Playa Club marcaron el camino a casa para muchos en una celebración no solamente del cumpleaños del Bristol, sino de una forma de vivir la vida y de cantarla. Como cantó La Casa Azul, “después de tantos años, la verdad es que es mejor dejar un poco de lado nuestra facinación”. Pero a veces no resulta tan sencillo.

