Un informe alerta de que la falta de “mantenimiento” provocó el deterioro del Oceanográfico de A Coruña
La gerente del centro avisa de que se hace “imprescindible” la ejecución de la reforma, ya en fase de concurso público
La Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar la reforma integral del Centro Oceanográfico de A Coruña. Esta actuación destina un presupuesto máximo de 5,9 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses una vez se adjudique el contrato a la empresa constructora.
La documentación que ha publicado el Gobierno incluye un informe firmado por la gerente del centro, Sandra Louzán Tomé, en el que se advierte de que “la ausencia de un mantenimiento continuado del edificio” ha conllevado “a una situación de deterioro tanto del edificio como sus instalaciones”, con lo que “se hace imprescindible la realización de las obras de reforma integral” del inmueble.
Este documento también recoge múltiples carencias que presenta el edificio debido a que no fue pensado para diversos usos que acoge en la actualidad. Según indica la responsable del Oceanográfico, este espacio “no fue pensado para instalaciones de ventilación, de datos, de suministro de gases y de climatización”.
A esto se suma que “se trata de una construcción de los años 70” que carece de “aislamiento térmico adecuado” y que no se ha realizado “un estudio de iluminación eficiente agravada por la incorrecta ubicación de puestos de trabajo que conlleva la necesidad de luz artificial y ventilación mecánica”, según indica Louzán Tomé.
Laboratorios
Otra advertencia que realiza es que no se cumple “la normativa de incendios ni de accesibilidad” y que “la comunicación entre las ocho plataformas se realizan a través de escaleras sitas en diferentes puntos que dificultan la orientación y alargan las comunicaciones horizontales, con el consiguiente desperdicio de superficie útil necesaria para ubicar despachos y laboratorios dado el problema de espacio existente en la actualidad”.
Otro problema que sufre el inmueble es que “los laboratorios son espacios cada vez más complejos y técnicos y deben cumplir una normativa específica para obtener acreditaciones”. Esta situación no se cumple en la actualidad.
El proyecto que ha salido a concurso público busca “dotar de la máxima funcionalidad al edificio y cumplir con la normativa de accesibilidad vigente”.
Un edificio con una imagen “serena”
La publicación ‘Guía de Arquitectura de A Coruña’ indica que “se trata de un edificio-tipo repetido con ligeras variantes en diversos lugares de toda España y destinado a Laboratorios, Museo Oceanográfico y Acuarios del Instituto Español de Oceanografía”.
Tanto la estructura como también los muros del cerramiento están realizados en hormigón visto, por considerarlo el sistema más apto en una zona tan expuesta al borde del mar, se recubre a una cimentación por pilotaje. El autor del proyecto es Vicente Roig. Sobre las características de este inmueble, esta guía asegura que “la imagen del edificio es serena, su expresividad se concentra en la resolución de la cubierta del patio central”.