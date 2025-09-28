Océano Eskizo | "Somos maiores para facer reguetón ou pop idiota. Únenos o ruído"
Membros de bandas históricas do rock da nosa cidade únense nun novo proxecto que hoxe vive a súa estrea na Mardi Gras (21.00) no marco dunha nova edición de Noites do Porto
Este domingo, Noites do Porto propón un debut na Mardi Gras (21.00 horas). Ou un ‘redebut’, máis ben, porque todos os integrantes de Oceáno Eskizo levan nas súas costas o peso dalgunhas das grandes bandas da nosa cidade, como Radio Océano, Eskizos, Deluxe, Hormigonera ou Viuda Gómez e Hijos.
E apenas nacer xa lles caeu enriba a etiqueta de “banda peligrosa”, tal e como apunta Luis Jarri, batería de Oceáno Eskizo. O motivo é un dos seus primeiros temas, ‘Vai preso Lucho Manllón’, que fixo que Youtube lles cancelase a conta pola canción e as imaxes que a acompañaban todas elas permitidas até agora. “Durou 24 horas”, subliña Jarri, ao que puntualiza Xosé Manuel Pereiro, voz da banda, “tampouco dicimos que hai que matar á xente, contas unha historia. Pensabamos que nolo tirarían polas imaxes, pero é polo contido. Está cancelada a conta, esta e futuras”.
Este tema, e outros novos que xa teñen publicados en Vimeo, agardan publicalos nun futuro. “Chámalle disco, cassette...”, indica Pereiro, “un formato físico, seguro”, engade Jarri.
Namentres, esta noite é a súa posta de largo e a recepción está a ser boa, xa que apenas restan un puñado de entradas. “Quen viu aos Eskizos ou Radio Oceáno... neste caso poden a esperar máis entrega, máis enerxía, máis potencia que os precedentes”, asegura Pereiro sobre que agardar do concerto. “Non é un revival de nada, aínda que fagamos temas das nosas bandas anteriores”, explica Jarri, antes de que Pedro Granell, o guitarrista, matice entre risas: “Tenemos un pasado”.
Haberá, polo tanto, temas novos e temas dese pasado. “A sinerxia que se produce mola bastante”, asegura Jarri sobre a reunión de músicos que se da en Oceáno Eskizo. “Como todo home e muller interesante, temos un pasado, pero temos un presente tamén. Un futuro... eso non sabemos (ríe), pero temos un presente creativo moi interesante”, afirma Pereiro.
Unha "gran amizade musical"
Sobre a razón de ser de Océano Eskizo, Pereiro teno claro. “Queríamos darle sentido a nuestra vida”, resume sen que ningún dos tres membros que atenden a entrevista aguanten a risa.
O certo é que Pereiro tratou de colaborar no pasado con Granell, e este incluiu no pack a Jarri, Ricardo Saavedra e Beni González-Dans. “Foi o principio dunha gran amizade musical”, subliña Pereiro. Aseguran que xuntaron ao “mellor de cada casa”, aínda que recoñecen que é “un pouco de propaganda”. “O mellor de cada casa, da que vén cada un, eso seguro”, matiza Jarri.
Sí que xuntaron ramas musicais diferentes, aínda que todos tiveron no pasado peso na escena rock da cidade. “Si te pos a furgar... Sí, Eskizos tiña a parte mod e garage, Radio Océano tampouco tiñamos un estilo moi definido ou adxudicable, Viuda eran máis punks... Pero agora todos somos maiores como para facer reguetón ou pop idiota”, explica Pereiro sorrindo ao estilo de Océano Eskizo, “tampouco é este rollo de rockabilly pechado de ‘somos rockabilly o muerte’, uníanos o ruído”, engade.
Agora os grupos son cojonudos, non tes que ir pillando guitarras ou chupos de cuero de contrabando, no aspecto da creatividade é un tempo moi bo"
Toda a súa bagaxe tamén lles permitiu vivir diferentes etapas na escena musical da cidade. “Antes buscábante para tocar, agora tes que pagar”, resume rápido Pereiro ante o sorriso do resto de membros. “Agora os grupos son cojonudos, non tes que ir pillando guitarras ou chupas de cuero de contrabando, no aspecto da creatividade, é un tempo moi bo”, indica Pereiro, algo que completa Granell: “Tampoco tienes que ensayar en galpones, ahora hay locales, circuitos...”. “Antes contactabas directamente coas salas, agora nin contestan os mails”, engade Jarri.
Esta noite é a posta de largo, pero xa plantexan o seu futuro: “Seguir facendo temas que nos molen. Queremos tocar, xuntarnos para ensaiar. Para ir aos bares... pois vamos tamén, pero eso xa o fixemos máis”, conclúe rindo Pereiro.