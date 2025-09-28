Oceáno Eskizo debuta en Noites do Porto en compañía de Grande Amore

Oceáno Eskizo, durante su debut en la Mardi Gras en Noites do Porto Andrea Sánchez

Decían los integrantes de Oceáno Eskizo que lo que les unía era el ruido y para su primer concierto se han acompañado de nuevas generaciones a las que les une lo mismo: el ruido. Por eso, para su debut en sociedad en la Mardi Gras han unido fuerzas con artistas como Nuno Pico, de Grande Amore.

La banda, formada por miembros de bandas históricas de la ciudad como Radio Océano, Eskizos, Deluxe, Homigonera o Viuda Gómez e Hijos, estrenaba hoy su directo, como parte de la programación de Noites do Porto.

Recordaban antes del concierto que "todos tenemos un pasado", por lo que la cita en la Mardi no sólo contaba con las nuevas canciones que llevan tiempo preparando, sino que también habría recuerdos a sus anteriores bandas.

Estrenaron su andadura, precisamente, con una de las primeras creaciones de Océano Eskizo, 'A verdade', pero hubo hueco también para temas de Los Eskizos, como 'Much too much', así como de Radio Oceáno, con canciones como 'Narcisismo', 'Soy adicto al Trombocid', 'Aplazamiento' o 'Como o vento'.

Pero era una presentación en sociedad, así que había que tirar de ruido nuevo. Por ese motivo no faltaron también algunas de sus otras nuevas creaciones, tales como 'Lucho Manllón', 'A que virá' y 'Festas en Carballo'.

Y en el tramo final del concierto, recordando precisamente una de las canciones míticas de Radio Océano, se subió al escenario de la Mardi Nuno, de Grande Amore. Junto a los integrantes de Océano Eskizo, el músico do Valadouro interpretó 'Terra Chá', antes de que los coruñeses se lanzaran a por un final de concierto con 'Vendidos' y 'Esto no es Hawai nin falta que fai'.