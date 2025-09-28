Medio paso para la intermodal de A Coruña: la estación de bus apura su estreno para estar antes de 2026

Estado actual de la avenida de A Sardiñeira, principal acceso de entrada a la futura terminal de autobuses de A Coruña |Patricia G. Fraga

Hace más de 38 meses desde que la Xunta adjudicó las obras de la estación de autobuses de la intermodal de A Coruña. Más de tres años después, su puesta en marcha puede convertirse en una realidad antes de que se inicie el nuevo año 2026 y, previsiblemente, seis meses antes del funcionamiento de la parte ferroviaria. De esta forma, desde el Gobierno autonómico cifran en el 80% el grado de ejecución de unas obras que esperan rematar a finales de este año. De esta forma, la reapertura del tráfico en la avenida de A Sardiñeira –principal acceso de entrada a la terminal de autobuses–, pone la guinda para que, una vez reorganizado el recorrido de las líneas, pueda por fin operar y dar medio paso en la intermodalidad coruñesa.

En cuanto a las obras, desde la Consellería de Presidencia aclaran que se terminaron “os traballos do muro da avenida de A Sardiñeira, cimentacións, piares e aparcadoiro provisional”, ya puesto a disposición de Adif y en uso desde hace varios meses. Así, también añaden que se sigue trabajando en la urbanización del aparcamiento final, “polo que nunhas semanas se rematará de forma definitiva”, explican.

Los trabajos

En la propia estación de autobuses, “estanse a finalizar os traballos do muro da rampla de acceso ás dársenas e os acabados da lousa que amplía a beirarrúa da avenida da Sardiñeira”. En el propio edificio, “está instalada a fachada interior e a cuberta exterior do panel sándwich”, y en el interior, “continúase con traballos en instalacións e acabados”. Además, también se está trabajando en la marquesina de la zona de las dársenas y se está acometiendo la urbanización en el exterior. En los elementos comunes se terminaron las obras en el edificio destinado a los trabajadores de la estación de tren y avanza también la urbanización del paso inferior y del aparcamiento de Correos.

En total, son 45 millones los destinados a esta infraestructura, de los que más de veinte los aporta la Xunta. Así, la futura terminal cogerá el testigo de la estación de la calle Caballeros, que se jubilará justo en el año en el que celebró su 50 cumpleaños. Este traslado provocará un cambio en las rutas de los buses, sobre todo, los que utilizaban Alfonso Molina –y después Pérez Ardá y Ramón y Cajal– como principal entrada a la ciudad. Una vez puesta en marcha, el medio millar de traslados diarios que la terminal espera acoger tendrá que entrar en el futuro edificio por la rotonda de Eduardo Diz para dirigirse a la avenida de A Sardiñeira, para acceder a alguna de las 20 dársenas del edificio de viajeros.

Después de casi tres años de actuaciones, la ciudad ve la luz al final del túnel para codearse con urbes con proyectos similares. De hecho, A Coruña será la primera de las ciudades gallegas en la que el autocar llegue antes que el tren a la intermodalidad. Cabe destacar que solo cuentan con un proyecto que combina ferrocarril y bus en una misma infraestructura las urbes de Vigo, Santiago de Compostela y Pontevedra. Aunque en el caso de Lugo, donde previsiblemente se finalizarán los trabajos a la par que en la urbe herculina, esperan antes el transporte ferroviario que el de carretera.

Sin embargo, la posible puesta en marcha del transporte por carretera en la ciudad coruñesa no será en ningún caso un impedimento para que el Adif siga trabajando en la parte ferroviaria, y, de esta forma, que a partir del segundo cuatrimestre del próximo año –plazo inicial de fin de las obras–, puedan convivir ambas estaciones en la que será la futura estación intermodal de A Coruña.