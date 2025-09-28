Los alojamientos de A Coruña comienzan a aplicar la tasa turística en las reservas

Turistas en la plaza de María PitaJavier Alborés

Después de semanas de preparación, los hospedajes de A Coruña tendrán que aplicar desde este lunes la tasa turística con la que el Gobierno local pretende garantizar la sostenibilidad de los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Todos los turistas tendrán la obligación de abonar la tasa (salvo las exenciones recogidas en la normativa). También aquellos visitantes que se alojen en viviendas turísticas. El importe será de 1 a 2,5 euros por persona y noche –por hasta un máximo de cinco días– y la recaudación se dedicará en un 80% a inversiones en turismo sostenible, socorrismo, seguridad y limpieza.

Los establecimientos abonarán la tasa a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio se pagarán las tasas correspondientes al primer semestre, y entre el 1 y el 20 de enero, las correspondientes al segundo semestre del año.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, asegura que desde la entidad han creado un grupo de trabajo a través del cual, durante las últimas tres semanas, “hemos estado ayudándonos unos a otros e intentando resolver dudas” con el fin de poder llegar a tiempo a la implantación de la tasa turística. Lo que prevé para los primeros días es un escenario de “duda”: “Es indudable que vamos a tener que tirar unos de otros para que se resuelvan. Todo lo que hemos estado preguntando hasta ahora al técnico del Ayuntamiento ha sido resuelto, pero suponemos que estos primeros días van a seguir esta tendencia”.

Categorías

La tasa municipal que se aplicaría sobre el impuesto autonómico oscila en función del tipo de alojamiento y su categoría. El marco normativo que prevé aplicar el Gobierno local estima tarifas de 2,5 euros en hoteles de cinco estrellas o cuatro superior; de dos euros en viviendas de uso turístico, hoteles de cuatro estrellas, tres superior, tres y dos superior; 1,5 euros a embarcaciones de crucero, hoteles de dos estrellas, una superior y una; y un euro en las viviendas de alquiler turístico.

A Coruña será la primera ciudad gallega en implantar este recargo, criticado por el sector hotelero, ya que considera que el nivel anual de ocupación media de la urbe (60%) no es suficiente para comprender esta decisión. A la ciudad le seguirá Santiago, que comenzará a aplicar esta tasa el miércoles, con el mismo importe que A Coruña.