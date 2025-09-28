Mi cuenta

A Coruña

La última cola de Glaccé: cierra la veterana confitería que dio nueva ilusión a la Navidad

Los coruñeses se resisten a despedirse: "Vine hace tres días y nos lo comimos. El de hoy va a ser para congelar"

Lara Fernández
Lara Fernández
28/09/2025 19:19
Cola para acceder a la Confitería Glaccé
Cola para acceder a la Confitería GlaccéJavier Alborés

Los coruñeses se resistían a despedirse. Durante días, la larga cola a las puertas de la Confitería Glaccé anticiparon el espíritu de cada Navidad, que este año echará en falta uno de los roscones de Reyes más famosos de la ciudad. Pese a que la producción de este domingo era limitada, decenas de personas aguardaron impacientes a entrar en el interior del número 16 de Menéndez Pelayo para poder degustar, por última vez, su popular dulce navideño.

“Todos los años veníamos antes de Reyes, era una tradición que heredamos de nuestra madre. Hoy vamos a comer con ella y qué mejor que llevar un roscón para el postre”, comentaron María y Ana, que llegaron al local poco antes de las 10.00 horas.

Un poco más madrugador fue Francisco, quien aseguró que le daba “pereza” levantarse para hacer cola para comprar un dulce, “pero sabía que si no venía me arrepentiría, ya que es de estos sitios que vas a seguir hablando de ellos con el paso de los años”.

Lo mismo pensó Roi, aunque, en su caso, era repetidor. “Vine hace tres días y nos lo comimos. El de hoy va a ser para congelar”, bromeó. Glaccé pasa ahora al grupo de las leyendas coruñesas. Un dulce adiós que deja huérfanos a los más golosos.

El roscón que está disponible todo el año: el de Flory, en Francisco Añón, 44

El capricho dulce que trae cola cada Navidad: los otros roscones de Reyes que triunfan en A Coruña

