Carrera de la Mujer 2025 en A Coruña Patricia G. Fraga

La Carrera de la Mujer volvió este domingo a ser multitudinaria en A Coruña, en una edición en la que se dieron cita en el Paseo Marítimo más de 8.000 participantes.

La ciudad volvió a ser una de las sedes nacionales de esta prueba con un recorrido de 6,3 kilómetros por el paseo marítimo que partió de Riazor para llegar hasta a Torre de Hércules.

Los fondos recaudados servirán para seguir luchando contra el cáncer, promover la investigación en materia preventiva y, en paralelo, reivindicar los derechos de las mujeres contra la discapacidad.

Las calles se volvieron a teñir de la ya clásico color rosa de la camiseta de la prueba, en la que justo antes de la salida, se rindió un merecido homenaje a la coruñesa Julia Benedetti, olímpica gallega en skateboarding en los Juegos de Tokyo y de París.

La ganadora de la prueba este año fue Ángela Viciosa, seguida en el podio por Alicia Álvarez y Lara Solsona.

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, figuran los 50 dorsales totalmente solidarios a favor de la favor de Alcanzar (Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia), una entidad que promueve, coordina y reivindica la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, y con la que la organización de la carrera lleva colaborando directamente varios años.

En la sección +Solidarias este año en A Coruña se destaca a Bolboretas Coruña Dragon Boat, una asociación deportiva y cultural sin ánimo de lucro, formada íntegramente por personas que padecieron o padecen cáncer de mama y sin límite de edad y que practican la modalidad deportiva de Dragon Boat, que ayuda a minimizar y mejorar las secuelas tanto físicas (la más frecuente el linfedema), como psicológicas que quedan tras las cirugías y tratamientos.

En 2025 el objetivo de esta prueba sigue siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género (todas las participantes lucen el dorsal 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia machista) y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

La organización hace una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también de 1.000 euros a Wanawake Mujer, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación Geicam, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.