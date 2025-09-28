La calle favorita de los perros de A Coruña

Peluquería canina Dogger en A CoruñaJavier Alborés

El colegio Dequidt fue una institución educativa fundamental en la historia de los últimos siglos en A Coruña. Allí se formaban los más jóvenes en unas instalaciones ideadas por Enrique Dequidt y, tras su muerte, guiadas por su hijo, Enrique Dequidt Hevia. Muchos años después, la calle a la que da nombre este afamado profesor tiene ahora más que ver con la vida animal que con la educativa. Porque si algo se puede decir de la calle de Enrique Dequidt Hevia es que se ha convertido en una especie de paraíso para los perros coruñeses.

En un espacio de poco más de diez metros, hasta dos negocios dedicados a la belleza y el bienestar canino se han convertido en lugar de referencia para los perros (y sus dueños). A un lado de la calle, Bark Avenue, en el número 8, al otro, en el 9, Dogger. Y ambos, lugar de peregrinación diario de numerosos canes que pasan por las experimentadas manos de sus peluqueras caninas no solo para estar guapos, sino para estar perfectos.

Jessica Larrucea y su ayudante Inelbis Barrios están al frente de Bark Avenue, un lugar que 'heredó' el local que dejó la empresa Atlántida, que se dedicaba también a los animales, pero sobre todo a la alimentación canina.

"Ellos lo vendieron y yo compré el traslado. Hace tres años que vivo en España y yo me había formado como peluquera canina en Estados Unidos, lo mismo que mi compañera en Venezuela. Así que vi la oportunidad", explica Jessica. Algo más de un año llevan en Enrique Dequidt y ya se han convertido en referencia.

Lo mismo que ocurre con sus vecinos de (casi) enfrente, Dogger. Liderado por Olalla González García, este proyecto ya cuenta con cuatro peluquerías caninas. Empezaron en Oviedo en 2014 y desde entonces ya son dos los locales abiertos en la capital asturiana, que se unen al que tienen en Avilés y al de Enrique Dequidt. "Hace 18 años que me dedico a la peluquería canina. Trabajaba para Inditex y necesitaba un cambio de vida", cuenta Olalla mientras no pierde de vista los cortes de su tijera a su peludo cliente. Su formación llegó a través de la Academia de Peluquería Canina de Juan Chedas, después de la cual estuvo cinco años trabajando en una clínica veterinaria.

"Peinar a un perro es más difícil que a una persona porque se mueve y además es complicado predecir su comportamiento. Hay que estar alerta. Pero cuando empiezan a venir desde pequeñitos se convierte en un hábito para ellos y están más tranquilos. También los hay que no les gusta al principio y nunca les llega a gustar", comenta Jessica desde Bark Avenue. Su opinión la certifica en Dogger la encargada del local, Paula Ingelmo Sánchez, que considera que una de las cosas más complicadas a veces es responder a las expectativas de los dueños: "Suelen decirte, vi a tal perro y me gustó, pero claro, si el pelo es el que es, no se pueden hacer cosas imposibles".

Otra de las cosas que también tienen en común ambos locales de belleza canina es la lealtad de sus clientes. "Somos privilegiados porque vienen cada 15 días", explica Olalla. Porque en Dogger no tienen una carta de servicios como tal, sino que cada vez que llegan los animales, se les hace un completo: baño, corte, peinado, uñas. Salen listos para otro medio mes de belleza. Al contrario, en Bark Avenue sí cuentan con servicios concretos, desde el tradicional corte de pelo, hasta deslanado, ozonoterapia o el stripping, que "consiste en ir quitándole a los perros de raza teckel el pelo a mano".

¿Y cuáles son las razas más habituales en estos negocios de Enrique Dequidt? En ninguna de las dos peluquerías tienen dudas: los caniches. "En este momento el 80% de lo que tenemos son caniches", dice Jessica. "Están de moda ahora", reconoce Olalla. Sin embargo, no son los únicos, bichón maltés, yorkshire, schnauzer, shitsu, teckel o mestizos se dejan caer también por la calle favorita de los perros para relajarse y salir con un nuevo estilismo. Hay tantos perros en A Coruña y tantos dueños que apuestan por este tipo de servicios que ni siquiera estando tan cerca la competencia es feroz. "Tenemos trabajo para todos", certifica Jessica.