Ilu Ros | “‘Insolación’ me sorprendió. Necesitamos una Emilia Pardo Bazán hoy en día”

La ilustradora murciana Ilu RosCarlota Blanco

La ilustradora murciana Ilu Ros fue una de esas personas que tras la crisis de 2008 tuvo que probar fortuna en otro país para poder albergar la esperanza de conseguir un empleo en condiciones. En su caso, emigró a Londres y ahora vuelca parte de aquella experiencia en un cómic autobiográfico, ‘Una casa en la ciudad’, que esta pasada semana presentó en A Coruña y Santiago de Compostela.

En el libro cuenta un poco cómo se gestó esta obra, pero ¿cómo se decidió a dar el último paso?

El libro es autobiográfico y se sitúa en el verano de 2023, cuando decido volver a Londres porque esto haciendo este libro. Cuenta un poco cómo se hace el propio libro. Habla de esa migración, yo soy de esos jóvenes que con la crisis de 2008 no tenemos trabajo, salíamos de la universidad... en fin, se nos había prometido que si estudiábamos y hacíamos una serie de pasos íbamos a tener un buen trabajo, no fue así. Llegué a Londres en 2011, en el libro me reencuentro en 2023 con la ciudad y voy recordando que sucedió en esos ocho años que viví allí. Se habla de emigración, de precariedad laboral, de búsqueda de un lugar en el mundo de la creatividad, de las expectativas de querer trabajar de lo tuyo... Y el origen... cuando en 2021 hice el libro de Lorca, ‘Federico’, ya le dije a mi editora que el siguiente trataría todas estas cuestiones.

Pone el foco en esa generación que se marchó del país tras la crisis de 2008, en busca de esa oportunidad que se les prometía si estudiaban. La cosa no parece que haya cambiado mucho...

No ha cambiado nada (ríe). Yo hablo de Londres en 2011, una ciudad en la que era difícil llegar, hostil, no para vacaciones, pero sí cuando ibas por trabajo sin nada o con mil pavos en el bolsillo como yo llegué. Encontrar piso, trabajo, no tener el inglés... la mayoría iba con situaciones muy precarias, los pisos eran caros, por lo que el salón se convertía en la habitación de otros compañeros, estábamos todo el tiempo contando monedas, trabajábamos en curros donde nos daban de comer para ahorrar... Y pensándolo ahora, es la manera de vivir de muchos migrantes en nuestro país, pero es que también es la manera en la que están a empezando a vivir los jóvenes en nuestro propio país. No pueden pagar pisos. Son realidades que pasaban en ciudades como Londres o Berlín, pero ahora se extiende a ciudades más pequeñas, seguro que en Coruña tenéis el mismo problema de vivienda, que la gente no se puede emancipar.

Londres era una ciudad difícil de llegar, hostil, no para vacaciones, pero sí cuando ibas por trabajo sin nada, como yo llegué

Hablaba antes de ‘Federico’, una obra que tuvo mucho éxito, en comparación, ¿cómo está recibiendo el público ‘Una casa en la ciudad’?

Federico es Federico, ya contaba con ello (ríe). Sí que es verdad que me daba pudor, porque de Lorca se ha contado todo. Tomé la decisión de contarlo desde el punto de vista de una dibujante admiradora de Lorca. Creo que fue lo que funcionó, el punto de vista. ‘Federico’ es un libro ilustrado con recursos del cómic y ‘Una casa en la ciudad’ es más un cómic. En principio tienen públicos diferentes, pero esos lectores cada vez se están mezclando más, hay más gente que no leía cómic que se está acercando más al cómic. Veo un cambio en mi trabajo y tenía miedo de que no tuviera buena acogida, pero sí que la está teniendo, la verdad.

Pasando por Coruña, tengo que preguntarle por alguna de sus obras pasadas, las dedicadas a Emilia Pardo Bazán, ¿dónde nace este amor por la escritora coruñesa?

Ilustré ‘Insolación’ y ‘Los Pazos de Ulloa’ para la editorial Alma. Fue un encargo, pero cuando recibí el mail fue como “¡Oh! Me pega mucho”. ‘Insolación’ no lo había leído antes y me sorprendió, es una cosa muy adelantada a su tiempo. Ya sentía admiración, pero aquí sentí más todavía. Necesitamos una Emilia Pardo Bazán hoy (ríe).

¿Qué otros proyectos tiene en mente para el futuro?

Después de un libro así, como ‘Una casa en la ciudad’, cuesta salirme. Tengo algo en la cabeza, pero necesito concentración, estoy un poco dispersa (ríe).