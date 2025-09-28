Un tren de mercancías tuvo que ser detenido por precaución | Gago

Un aparatoso accidente, que colapsó el viaducto de Casablanca con los consiguientes atascos y retenciones, ocupaba la portada de El Ideal Gallego tal día como hoy pero en el año 2000. En 1975, la actualidad pasaba por la recién estrenada Estación de Autobuses, unas instalaciones que no gustaban a todo el mundo. Los vecinos protestaban en el periódico debido al incremento de precios tras la apertura de la nueva estación. En 1950, una de las principales noticias que se incluían en el diario era el robo de un jamón del establecimiento de ultramarinos de Manuel Munín en la calle Alameda. El caco fue pillado cuando se disponía a vender el jamón que, según confesó, se iba a comer pero, como pesaba mucho, decidió vender.

Hace 25 años | Un camión a punto de despeñarse colapsa el viaducto en Casablanca

Un camión permaneció colgado durante más de cinco horas sobre una de las barreras de seguridad del viaducto que une la avenida de El Pasaje, a la altura de Casablanca, con el puerto. El vehículo pesado, que salía de la ciudad, intentó esquivar un coche que circulaba en dirección contraria. En la maniobra, el camión se precipitó sobre la valla metálica y perdió sus estabilidad. La carga, compuesta por 24 toneladas de láminas de cristal, se precipitó al vacío desde una altura de casi quince metros, y cayó al lado de la vía férrea utilizada para transportar mercancías al puerto. El conductor del coche se dio a la fuga y la Policía investiga su paradero. Debido al accidente, la línea ferroviaria afectada y el viaducto permanecieron cortados al tráfico os coches que en esos momentos entraban desde la avenida de El Pasaje tuvieron que acceder por la avenida del General Sanjurjo, a la altura de Casablanca, ya que todavía continúan las obras en Os Castros. Durante las cinco horas que duraron los trabajos de retirada del camión, para lo que fueron necesarias tres grúas de grandes dimensiones, se produjeron importantes retenciones y varias colisiones, aunque sin daños personales. El siniestro se produjo a las seis y media de la mañana, cuando el conductor, que acababa de cargar el vidrio en el puerto, se dirigía hacia una empresa de Ponferrada.

Hace 50 años | Protestas por la nueva estación de autobuses

Las muchas personas que viven en las proximidades de la Estación de Autobuses protestan porque se ven obligadas a utilizar autobuses hasta en cuatro ocasiones diarias y que han visto incrementado enormemente su presupuesto. Escolares y trabajadores son los más afectados por los nuevos precios, consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas instalaciones. Teniendo como tiene el Ayuntamiento la administración de la citada estación es posible que se llegue a alguna solución satisfactoria. En la tarde de ayer se reunió en la Cámara de Comercio de La Coruña la comisión organizadora del V Congreso Nacional de Libreros. Presidió el acto el presidente del congreso, don Fernando Arenas Quintela, y estuvieron presentes el secretario del congreso, José Luis Mariño Cea, y varios libreros de la permanente y de la comisión.

Hace 75 años | Detenido un hombre tras robarle un jamón a Munín

Un vecino diligente advirtió a Manuel Munín Dobarro, que estaba en las habitaciones interiores de su establecimiento de ultramarinos de la calle de la Alameda: “Acabo de ver salir a un hombre con un jamón”. Y Munín, en lugar de quedarse abatido o dirigirse a la Comisaría, emprendió la búsqueda del jamón. Tras realizar algunas gestiones, cogió con las manos en el... jamón al caco, en el momento en que se disponía a negociar con una mujer en el mercadillo de Santa Lucía.

Inmediatamente requirió el auxilio de una pareja de la Policía Armada y, ya en comisaría, el ladrón se expresó en los siguientes términos: “Me apoderé del jamón para comérmelo, pero en vista de que pesaba mucho decidí venderlo”. Y tras estas “convincentes” manifestaciones quedó detenido. Según esos documentos que llaman archivos policiales, no es la primera vez que le veían.