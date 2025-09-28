Filemón se vino abajo en el centro de A Coruña

Una viandante pasa por delante de la caída figura de Filemón en el Obelisco

Hasta los agentes de la T.IA. Sufrieron con el mal tiempo en la noche del sábado. Y si no que se lo pregunten a Filemón, que mordió el polvo en pleno centro de A Coruña, en el Obelisco. No se preocupen, parece ser que el original se encuentra en perfectas condiciones y listo para el servicio. En realidad, el que sufrió el contratiempo fue su figura del Viñetas desde o Atlántico.

No se sabe a ciencia cierta qué pudo pasarle, pues ni el viento era excesivo ni está en una zona en la que se pueda chocar con él. Posiblemente, algún 'hater' o graciosillo, que dirían los coetáneos de Filemón. A su inseparable compañero Filemón, no hace mucho, le rompieron las gafas. Lo que sí es seguro es que también se encontró por el camino con unos buenos samaritanos que le ayudaron a ponerse en pie. Eran las 04.00 horas y algunos llegaban al Obelisco procedente de la larga lista de conciertos de la ciudad y el área. Otros, los más, empezaban a enfilar la cola de los taxis.