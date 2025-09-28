Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Fallece el periodista e historiador coruñés Carlos Fernández Santander

Fue autor de imprescindibles estudios sobre la Guerra Civil y el franquismo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/09/2025 11:14
Ignacio Benedeti entrega el premio del Sellier Film Festival a Carlos Fernández 

El periodista e investigador coruñés Carlos Fernández Santander ha fallecido esta madrugada de domingo a los 80 años. Investigador, escritor, periodista, marino y documentalista cinematográfico, su muerte deja un hondo pesar en la sociedad de A Coruña, en la que era ampliamente reconocido.

Hace solo un año recibió el homenaje del mundo del cine herculino, al recibir el premio del Sellier Film Festival, en reconocimiento a su trabajo como documentalista, un género en el que llegó a crear 54 obras, como ‘El desastre del Urquiola’, sobre el desgraciado evento que ocurrió con este barco en A Coruña en 1976, y ‘Auge y ocaso del III Reich’, sobre el ascenso y la posterior caída del régimen nazi en Alemania a principios del siglo pasado.

Según recoge González Catoyra en ‘Biografias coruñesas’, era hijo de un prestigioso militar. Al fallecer su padre, se trasladó a Madrid a estudiar. En los años 60, cursó en su Coruña natal la carrera de Náutica y obtuvo así el título de capitán de la Marina Mercante.

Fernández Santander era un reputado historiador con una amplia trayectoria de ensayos y que trabajó durante décadas en medios de comunicación como El Ideal Gallego, La Voz de Galicia o Antena 3.

Son de vital importancia sus trabajos a la hora de explicar la Guerra Civil, con libros como 'El alzamiento de 1936 en Galicia', considerado como fundamental para el conocimiento de lo que significó la fratricida contienda, o la biografía crítica 'El General Franco'. Además, escribió 'Antología de cuarenta años (1936-1975)', un curioso trabajo antológico de más de tres mil citas sobre el franquismo, 'Tensiones militares durante el franquismo', 'Los militares en la transición política', 'Paracuellos del Jarama: ¿Carrillo culpable?', 'El almirante Carrero', que fue la primera biografía sobre el presidente del Gobierno asesinado por ETA, o 'Franquismo y transición política en Galicia'.

Gran aficionado al fútbol, escribió varios libros sobre la historia del Deportivo, entre los que destaca 'Historia del Deportivo de La Coruña’, mano a mano con Vicente Leirachá.

Apasionado del periodismo, es también autor de libros sobre la historia de El Ideal Gallego y La Voz de Galicia.

Además del premio Sellier, ganó el 'Ejército' de Periodismo, el 'Wenceslao Fernández Flórez' de la Diputación de A Coruña, y también numerosos galardones, tanto nacionales como extranjeros, logrados por sus documentales y guiones para la TVG.

Hace varios años creó una asociación a su nombre, con sede en su céntrica casa herculina, con el objetivo de perpetuar su legado, pero finalmente fue disuelta. En todo caso, perdurará por su obra, fundamental para entender España, Galicia y A Coruña, especialmente en lo relativo al siglo XX.

