Emilio Ron | “Recuerdo con nostalgia la época de Pachá, fue la más bonita de mi vida”

Emilio Ron, en la pista de The ClabGerman Barreiros

En 2026 cumplirá cuarenta años dedicados a trabajar en donde los demás se divierten. A pesar de tanto tiempo entre discotecas, Emilio Ron (A Coruña, 1970) es un hombre estricto –alemán, como dice él– en sus rutinas, sus horarios y que no bebe alcohol. Ha visto salir, bailar, beber y enamorarse por lo menos a la mitad de los coruñeses y ahora recibe en The Clab, lo que antes era Chaston, a sus hijos. “Muchos clientes se hacen fotos conmigo para mandárselas a sus padres”, confiesa. Lejos de pensar en quedarse en casa, asegura que se siente “muy vivo” y cita a Sinatra para augurar que “lo mejor está por llegar”.

¿Cuál es el primer recuerdo de A Coruña que le viene a la mente?

El Copacabana, tomando la gente calamares y yo en los carritos que mi madre me llevaba con mis hermanos, los caballitos y el fotógrafo que había allí.

Y el caballo de cartón...

Y el caballito. Te ponían un sombrero y un chaleco de vaquero. Es una imagen muy coruñesa.

¿A dónde fue al colegio?

A los Dominicos. Gran colegio. Con los años, me he dado cuenta de que la gente de Dominicos somos gente muy especial.

¿En qué sentido?

Creo que tengo que estar muy agradecido por los valores que nos inculcaron en el colegio.

¿Qué tal estudiante era?

Regular, yo siempre fui contra corriente (risas).

¿Cuánto tiempo lleva dedicado a este negocio del ocio nocturno?

El año que viene, en 2026, cumplo 40 años en la profesión.

¿Y no se cansa?

Bueno, ayer [por el jueves] en el cierre de la sesión, me sentí vivo. Eso, a mi edad, es muy importante. Estoy en las antípodas generacionalmente de la gente que estaba aquí, pero me sentí muy vivo: ver a la gente disfrutar, sin incidentes, con ganas de continuar... Eso no tiene precio.

Empezó en el 86. ¿Cómo llega al mundo de las discotecas?

Yo empiezo fregando en un bar. Era una situación personal muy compleja y empiezo con mi hermano y con Yago Simón, que éramos los tres que fregábamos. Un día faltó una persona y me pusieron a recoger vasos y a poner copas. Y fui creciendo en el escalafón. Después, en el Playa Club, con Isidro, que lleva El Cabo; con Cacheiro... Hicimos un grupo de gente del que tengo un gran recuerdo. Empezamos en el Playa con Nonito, que me ayudó muchísimo. Fue una persona muy importante en mi vida.

¿Y después?

En Marengo, con Antonio Jul, que ahora es el propietario de Yakart, que hoy es una referencia nacional. Es un emprendedor nato; siempre dice, y yo sigo mucho esa pauta, que dentro del éxito está el fracaso. Después, pasé a Pirámide, con los hermanos Saavedra, y tanto con José Luis como con Carlos me une una gran amistad. Y después ya pasé a Pachá, que fue la época más bonita de mi vida sin ningún tipo de duda..

¿Y eso por qué?

Porque Pacha es algo irrepetible. Era una forma de sentir la noche y de vivir completamente diferente. Yo, que soy antitabaco, noto que llego mejor a casa, pero es que antes la diversión estaba mucho más pronunciada, éramos más libres.

¿Y no será que lo vemos mejor porque nos puede la nostalgia?

La época de Pachá la recuerdo con muchísima nostalgia. Creo que no hay nadie en La Coruña de nuestra edad que no tenga un recuerdo en la piscina, un beso, un encontrazo en el Pachabús porque aceleró y unos se caían contra los otros... Hay muchísimas anécdotas y Pachá fue la época más bonita de mi vida. Estuve cinco años maravillosos allí.

Tras tantos años, ¿no ha pensado en jubilarse de la noche?

Yo creo en lo que decía Frank Sinatra: “Lo mejor está por llegar”. Ahora estoy en la sala The Clab, que es el antiguo Chaston, y nunca pensé llegar aquí. Juan Rivera tiene un proyecto empresarial fantástico, con un crecimiento medioplacista muy interesante y nos ha reunido al grupo duro que estábamos en el Playa Club: a Poti, que lleva toda la vida en esto, a Óscar Moro, que es el que gestiona las barras del Coliseo de forma fantástica... La verdad es que le hemos dado un giro a la discoteca importante.

En este tiempo, ha visto pasar a padres, hijos, no sé si incluso a sus nietos, pero desde luego le conoce toda la ciudad.

Esa exposición pública tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí me gusta estar en segunda línea, sobre todo en la sesión de noche. Y los de seguridad se sorprenden con la cantidad de fotos que quiere hacerse la gente joven conmigo: “Es que mi padre, es que mi madre se acuerdan de ti, te mandan un saludo”. Muchos padres me llaman para saber si sus hijos van a estar seguros. Y yo intento darles buenos consejos porque, desde que empecé, ha cambiado diametralmente todo. Haber conseguido mantenerme tanto tiempo, también se debe a mi estilo de vida. Yo tengo un estilo de vida muy alemán.

¿Alemán?

A lo mejor, la imagen que transmito no es esa, tengo un personaje que alimentar (risas) pero mi día a día es muy estricto.

¿En qué se basa esto?

Me levanto siempre a la misma hora, tengo mis horas de vigilia muy estrictas, soy muy inamovible en mis horarios y me cuido. Yo no bebo alcohol

Es justo lo que no pensaríamos de alguien del sector...

Yo concibo un ocio en el cual no es necesario tomar alcohol para divertirse. El ocio nocturno está muy estigmatizado pero la gente puede divertirse y socializar sin necesidad de tomar alcohol.

¿Por qué ha elegido este lugar para hacer la foto?

Yo le tengo mucho respeto a Chaston. Todos recordamos a Miguel Mosquera, fue uno de los hombres más importantes del mundo de la noche. Yo he cumplido 55 años y él falleció aquí con 55 años, eso me impacta mucho. Le dio a la ciudad una impronta, en el ocio nocturno y a nivel deportivo. Me sorprendió que hace poco le hicieron un homenaje y que no le pusieran una calle.

Además de este, ¿a qué otros sitios de A Coruña le gusta ir?

Escuché a Inés decir el otro día que le encantaba ir al jardín de San Carlos y me sentí muy identificado porque siempre fue un sitio que me transmitió mucha tranquilidad.

¿De qué presume como coruñés?

Yo soy muy procoruñés, cada día estoy más enamorado de la ciudad de La Coruña. Tenemos una ciudad que hay que poner en valor. Hemos conseguido ser punteros, no solamente a nivel hostelería, sino que tenemos grandes empresas y a nivel turístico vamos a crecer. Yo pongo en valor el trabajo, por ejemplo, de Luis del Moral, que está haciendo algo fantástico con los cruceros. Me quedo sorprendido con gente que solo ve la parte negativa y pienso: tenemos una ciudad bonita, una ciudad segura, una ciudad para convivir de una forma fantástica; tenemos una gran ciudad. Si vemos los últimos 40 años, tenemos que estar sorprendidos con la evolución que ha tenido.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época iría? ¿A Pachá?

No tengo ningún tipo de duda, iría a ese momento. Marcó profundamente mi vida. Tengo un recuerdo imperecedero de todo lo que vivimos allí.

Preguntas cascarilleiras

Si tuviera que elegir, ¿churros de Bonilla o churros del Timón?

Pues... Por las mañanas me gusta ir a Bonilla y, a última hora, cuando salíamos de la discoteca, íbamos al Timón.

¿Jardines de Méndez Núñez o monte de San Pedro?

Por mis recuerdos de infancia, sin ningún tipo de dudas, los jardines de Méndez Núñez.

¿Calle de la Estrella o calle de la Barrera?

Calle de la Barrera. Me recuerda a una novia que vivía allí, Alicia, y siempre la iba a buscar, entonces me quedó un poco ese recuerdo de aquella calle.

¿Bebe agua de Emalcsa o agua embotellada?

Yo bebo muchísima agua. De noche, bebo siempre en botella y, por el día, del grifo.

¿Playa de Riazor o playa del Orzán?

Riazor. Por la cercanía al Playa Club. Pasé allí cinco años y tengo muy controlada la playa, sobre todo cuando venían las mareas vivas. En el mes de febrero, nos entraba el agua en la discoteca, así que tenía muy controlada la playa.

Imagino que, sobre todo, habrá visto muchos amaneceres de Riazor.

Muchísimos. Tengo unos recuerdos... Los amaneceres más bonitos del Playa eran en el mes de septiembre, la primera quincena; eran maravillosos. Y, después, las noches de San Juan, que eran estupendas, aunque teníamos que cerrar un poquito antes porque tenían que limpiar la playa, pero tengo un recuerdo fantástico.

¿Suele recorrer la ciudad a pie o motorizado?

Andando. Me gusta andar y, sobre todo, subir cuestas y escaleras. Siempre me ha gustado luchar contra las vicisitudes (risas).

¿Prefiere una verbena o un concierto?

Un concierto. Tengo un especial recuerdo de los que hicimos de Maná, porque me encanta. De uno en especial, que vendimos todo, en el Coliseum. Conocí a Fer en aquella época y a mí me impactó mucho.

¿Es de helados tradicionales de toda la vida, como la Colón, o de sabores más modernos?

Siempre voy a la Colón. Leonardo fue siempre muy cariñoso conmigo y ahora, tanto con Dani como con Carlos, tengo una relación personal fantástica, como con la nueva encargada, Paula, que es un encanto. Y siempre tomo lo mismo: stracciatella con vainilla

¿Carnaval o San Juan?

San Juan, sin ninguna duda. Me trae recuerdos de mi niñez, muy bonitos. También hay que poner en valor, siempre digo lo mismo, pero es cierto, lo que han hecho los ayuntamientos y la política local para conseguir que San Juan esté donde está porque cuando yo era un chaval no era así

¿Dice más veces chorbo o neno?

Chorbo, sin duda. Yo me remonto a otras épocas y en los ambientes nocturnos de aquel entonces era más chorbo que neno.